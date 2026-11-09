Marco Rubio defiende guerra de Estados Unidos contra Irán: ‘Tenemos derecho a defendernos’

Madrid, España. El secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Marco Rubio, ha defendido este domingo la ofensiva militar contra Irán como una acción “necesaria”, aunque no sea “popular”, en referencia a la vinculación entre la guerra y la derrota del Partido Republicano en las recientes elecciones de mitad de mandato.

“A veces cuando haces lo correcto no sabes si va a ser popular o no, pero sigue siendo lo correcto”, ha declarado a la prensa. “Los presidentes son elegidos para hacer cosas duras, a veces difíciles, pero necesarias”, ha añadido.

En ese sentido ha asegurado que el presidente estadounidense, Donald Trump, “identificó una amenaza muy real para este país y se ocupó de ella”. “Lo correcto para el país no es necesariamente popular, sino necesario”, ha argüido.

Irán amenaza con represalias 'más duras' contra Estados Unidos después de que Washington destruyera tres petroleros iraníes. (AFP/AFP)

Rubio ha asegurado que “Estados Unidos actúa a la defensiva”. “Si hay una amenaza a nuestras fuerzas en la región, actuamos. Tenemos derecho a defendernos”, ha planteado.

Además ha aprovechado para criticar las propuestas de Irán. “Las demandas de los iraníes son sencillamente inaceptables y además en algunos casos indignantes y ridículas, realmente irreales”, ha explicado.

En esa línea, ha indicado que las conversaciones mantenidas hasta ahora “no han sido muy productivas”. “No diría que estamos a punto de lograr un salto adelante. Trump siempre prefiere resolver los problemas por la vía diplomática. A veces no es posible. Pero si existe una oportunidad, la exploraremos”, ha señalado.

Por otra parte, ha restado importancia a la victoria del Partido Demócrata en las recientes elecciones de mitad de mandato. “No es raro tener una división de poderes en este país. Lo hemos visto antes. Las elecciones van en una dirección y unos años después, en la otra. Es una característica de nuestro sistema”, ha afirmado.