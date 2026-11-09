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Marco Rubio defiende guerra de Estados Unidos contra Irán: ‘Tenemos derecho a defendernos’

Rubio ha asegurado que “Estados Unidos actúa a la defensiva” en su incursión en Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre el presupuesto del año fiscal 2027 para el Departamento de Estado, en el Capitolio, en Washington D. C., el 2 de junio de 2026.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en junio. BRENDAN SMIALOWSKI
Europa Press