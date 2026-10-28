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El Mundo

Líder sindical hispana en Estados Unidos Dolores Huerta fallece a los 96 años

Sindicalista acompañó la lucha de César Chávez en defensa de los trabajadores migrantes

Dolores Huerta hablando en un mitin de campaña con el expresidente Bill Clinton en Central High School en Phoenix, Arizona (2016).
Dolores Huerta hablando en un mitin de campaña con el expresidente Bill Clinton en Central High School en Phoenix, Arizona (2016). Gage Skidmore
AFP

Los Angeles, Estados Unidos. La líder sindical y activista estadounidense Dolores Huerta, compañera del sindicalista César Chávez en la campaña en favor de los trabajadores migrantes, falleció a los 96 años, informó su familia este miércoles.

Huerta fue vicepresidenta de United Farm Workers, el sindicato que fundó junto a Chávez, organizando huelgas y paros laborales durante cuatro décadas que lograron mejoras en las condiciones laborales para los millones de hombres y mujeres que trabajan en los campos de Estados Unidos.

“Nos entristece profundamente anunciar que nuestra amada madre, Dolores Huerta, falleció hoy a la edad de 96 años”, dijo la familia en un comunicado.