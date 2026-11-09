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Letonia acusa a Rusia de cometer genocidio en Ucrania: así lo denuncia el país báltico

Letonia acusó a Rusia ante la ONU de genocidio y crímenes de guerra. Conozca las duras pruebas sobre menores y agresiones que señalan a Vladimir Putin

Esta fotografía muestra a la 65.ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania el 5 de noviembre trabajando en el lugar de un ataque ruso contra un centro educativo en Komyshuvakha, en la región de Zaporiyia.
Esta fotografía muestra a la 65.ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania el 5 de noviembre trabajando en el lugar de un ataque ruso contra un centro educativo en Komyshuvakha, en la región de Zaporiyia. ANDRIY ANDRIYENKO
Europa Press