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El Mundo

Las COP, un ‘montón de tonterías’, afirma Panamá, que quiere celebrar la próxima reunión

El ministro de Medio Ambiente de Panamá arremete contra la COP sobre biodiversidad

Participantes realizan una protesta durante la 17.ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP17) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), en Ereván, capital de Armenia, el 28 de octubre de 2026.
Participantes realizan una protesta durante la 17.ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP17) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), en Ereván, capital de Armenia, el 28 de octubre de 2026. STRINGER
AFP

Ereván, Armenia. Pese a hacer campaña para que Panamá albergue la próxima reunión de la COP sobre biodiversidad, el ministro de Medio Ambiente Juan Carlos Navarro tiene una opinión muy clara sobre las negociaciones lideradas por la ONU, una suerte de “concursos de hipocresía”, según él.

“Mucho de lo que está pasando aquí, en la COP, son solo un montón de tonterías y discursos bonitos, palabrería”, declaró Navarro a la AFP durante la COP17 sobre biodiversidad que se está celebrando en la capital de Armenia, Ereván.

Un mensaje poco ortodoxo teniendo en cuenta que Panamá compite con Ecuador para ser sede de la próxima edición de las negociaciones bienales sobre biodiversidad de Naciones Unidas, en 2028.