Las COP, un ‘montón de tonterías’, afirma Panamá, que quiere celebrar la próxima reunión

Ereván, Armenia. Pese a hacer campaña para que Panamá albergue la próxima reunión de la COP sobre biodiversidad, el ministro de Medio Ambiente Juan Carlos Navarro tiene una opinión muy clara sobre las negociaciones lideradas por la ONU, una suerte de “concursos de hipocresía”, según él.

“Mucho de lo que está pasando aquí, en la COP, son solo un montón de tonterías y discursos bonitos, palabrería”, declaró Navarro a la AFP durante la COP17 sobre biodiversidad que se está celebrando en la capital de Armenia, Ereván.

Un mensaje poco ortodoxo teniendo en cuenta que Panamá compite con Ecuador para ser sede de la próxima edición de las negociaciones bienales sobre biodiversidad de Naciones Unidas, en 2028.

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