La reconocida periodista cubana Yoani Sánchez fue detenida en La Habana: esto denunció su diario

La Habana, Cuba. Yoani Sánchez, una de las figuras más conocidas del periodismo independiente en Cuba, fue detenida este jueves en La Habana, denunció el diario digital 14ymedio, que ella fundó y dirige desde 2014.

Sánchez, de 51 años, “ha sido secuestrada por la policía política” cuando salía de su vivienda en el barrio de Nuevo Vedado “para hacer compras”, señaló el periódico digital, que subrayó que “desde entonces, no hay noticias” de ella.

14ymedio, un medio que denuncia la censura y el acoso de las autoridades a los opositores, además de criticar regularmente la gestión gubernamental, precisó que Sánchez “pudo avisar” a la redacción mediante “un escueto mensaje” enviado desde su móvil.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

