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Karl Bushby, el exparacaidista británico que caminó 28 años y cruzó 29 países, vuelve a casa

El exmilitar Karl Bushby recorrió 50.000 kilómetros a pie por 29 países antes de reencontrarse con su familia en su natal Inglaterra

El aventurero británico Karl Bushby (C) está rodeado de simpatizantes mientras completa el tramo final de su viaje en su ciudad natal de Hull, en el noreste de Inglaterra, el 2 de noviembre de 2026, tras una caminata de 50.000 kilómetros y 28 años de regreso desde Sudamérica.
El aventurero británico Karl Bushby está rodeado de simpatizantes mientras completa el tramo final de su viaje en su ciudad natal de Hull, en el noreste de Inglaterra, el 2 de noviembre de 2026. PAUL ELLIS
AFP

Kingston upon Hull, Reino Unido. El aventurero británico Karl Bushby llegó este lunes a Hull, su ciudad natal en el noreste de Inglaterra, donde fue aclamado por una multitud tras una épica travesía a pie de 28 años desde Chile.

En su periplo, a veces interrumpido por la pandemia, la crisis financiera o problemas de visados, este exmilitar cruzó por 29 países y atravesó selvas, montañas, desiertos y mares de hielo.

“No hice esto solo. Había un gran equipo, el equipo más grande: la Tierra. Eso es lo que hizo falta para que pudiera regresar”, dijo Bushby ante unas 500 personas congregadas en el centro de Hull al término de su viaje de 50.000 kilómetros.