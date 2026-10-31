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El Mundo

Juez de Estados Unidos desestima demanda de Donald Trump contra ‘The Wall Street Journal’ por carta vinculada a Jeffrey Epstein

El presidente reclamaba $10.000 millones al periódico por una publicación sobre una supuesta carta de cumpleaños enviada en 2003

Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigía $10.000 millones a The Wall Street Journal por la publicación de una supuesta carta dirigida a Jeffrey Epstein en 2003. KENT NISHIMURA
AFP

Nueva York, Estados Unidos. Un juez federal de Estados Unidos desestimó este sábado la demanda por difamación presentada por Donald Trump contra The Wall Street Journal, por la publicación de una supuesta carta dirigida a Jeffrey Epstein en 2003.

El presidente estadounidense reclamaba $10.000 millones por daños y perjuicios al periódico y a su propietario, Rupert Murdoch. Trump negó ser el autor de la misiva, publicada por el diario en 2025.

El juez federal de Florida, Darrin Gayles, determinó que la desestimación es definitiva, por lo que el mandatario no podrá presentar nuevamente la misma demanda ante ese tribunal.