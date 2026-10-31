Juez de Estados Unidos desestima demanda de Donald Trump contra ‘The Wall Street Journal’ por carta vinculada a Jeffrey Epstein

En su resolución, el magistrado consideró que The Wall Street Journal investigó adecuadamente el contenido de la carta y actuó de buena fe al divulgarla.
Además, señaló que Trump no logró demostrar que el periódico publicó información con conocimiento de su supuesta falsedad.
¿Qué decía la supuesta carta de Donald Trump a Jeffrey Epstein?
Según The Wall Street Journal, la carta formaba parte de un libro de dedicatorias preparado para el cumpleaños número 50 de Jeffrey Epstein, celebrado en 2003.
Ghislaine Maxwell, entonces pareja del financiero, solicitó mensajes a decenas de personas cercanas a Epstein. Entre ellas figuraba Donald Trump, quien en ese momento era empresario inmobiliario.
La carta atribuida a Trump contenía varias líneas de texto mecanografiado, rodeadas por el dibujo de una mujer desnuda.
El mensaje concluía con una felicitación de cumpleaños y una referencia a que cada día fuera un nuevo secreto maravilloso.
El contenido fue revelado por The Wall Street Journal en 2025 y posteriormente difundido por otros medios de comunicación.
El caso de Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein fue detenido en julio de 2019 en Estados Unidos, acusado de tráfico sexual de menores y conspiración para cometer ese delito.
El financiero murió ahorcado en agosto de ese mismo año, dentro de una celda de Nueva York, antes de enfrentar el juicio.
Su fallecimiento provocó numerosas teorías conspirativas relacionadas con sus vínculos con figuras influyentes de la política y los negocios.