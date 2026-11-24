Washington, Estados Unidos. El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, se disculpó el martes ante los empleados por violar el código de conducta de la compañía y les dijo que estaba en terapia, un día después de ser restituido como CEO, informaron medios estadounidenses.

“Cometí errores terribles”, dijo Huang en una reunión general de una hora en la sede de la empresa en Santa Clara, California, informó The New York Times tras revisar una retransmisión en directo.

“Fui infiel a Lori y lastimé a mis hijos y, por supuesto, los lastimé a todos ustedes”, afirmó, en referencia a su esposa desde hace más de 40 años.

Huang, que cofundó Nvidia, dimitió el 11 de noviembre tras revelarse sus relaciones extramatrimoniales: una con una empleada y otra con Alice Huang, una ejecutiva de un cliente de la compañía, sobre quien las autoridades estadounidenses sospechan de que es un activo de la inteligencia china.

Un día después de que el consejo lo restituyera el lunes, Huang dijo al personal que no era “aceptable” haber violado un código de conducta cuya redacción había ayudado a elaborar, informó el Times.

También rechazó las sugerencias de que había vuelto porque el presidente Donald Trump había presionado al directorio, y aseguró que los consejeros habían investigado los hechos y habían recibido garantías del gobierno de que no suponía una amenaza para la seguridad nacional.

Pero Trump declaró a CNBC el lunes que había estado en contacto con el consejo sobre la vuelta de Huang. “Hablé con ellos, digámoslo así”, dijo Trump. “Y los convencí”.

The Wall Street Journal, citando a personas conocedoras del asunto, informó de que Huang agradeció a la administración por dar a Nvidia acceso rápido a información de inteligencia que ayudó al consejo a votar a favor de su regreso.

Según el Journal, Huang dijo en la reunión que quienes le reportan directamente enviarían a partir de ahora evaluaciones sobre su comportamiento al consejo de administración.

Huang también negó las informaciones que lo describen como un jefe abusivo y rechazó las acusaciones de que ocupa un papel excesivamente central en la empresa que fundó hace tres décadas.

Las acciones de Nvidia caían más de un siete por ciento en las operaciones de la tarde.

La empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la AFP.