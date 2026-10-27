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Jefe del Ejército de Países Bajos dice que su país debe prepararse ‘para un conflicto a gran escala’

Militar dice que país europeo tiene que estar preparado “para un adversario cambiante y fortalecer su disuasión”.

Soldados del 13.º Batallón de Infantería del Regimiento Stoottroepen Prins Bernhard y un helicóptero AH-64D Apache de la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos durante un ejercicio militar.
Soldados del 13.º Batallón de Infantería del Regimiento Stoottroepen Prins Bernhard y un helicóptero AH-64D Apache de la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos durante un ejercicio militar. Westerterp
Europa Press

Madrid, España. El jefe del Estado Mayor de la Defensa de Países Bajos, Onno Eichelsheim, ha avisado este martes de que el país debe estar preparado “para un conflicto a gran escala”.

“Debemos prepararnos para un conflicto a gran escala, mientras no podemos decir con certeza cómo se verá”, ha afirmado el general de la Fuerza Aérea neerlandés en el marco de una conferencia sobre el futuro de la guerra.

En este sentido, Eichelsheim ha advertido de las necesidades que este escenario requiere a las fuerzas militares de Países Bajos, subrayando que Ucrania “muestra cómo de rápido la realidad puede alcanzar las suposiciones”.