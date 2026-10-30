Jefa de la diplomacia de la UE dijo que el Canciller ruso presentó ‘mentiras’ en reunión del G20

Atlanta, Estados Unidos. El Canciller ruso, Serguéi Lavrov, presentó “mentiras” sobre el conflicto en Ucrania durante las reuniones del G20 en Estados Unidos, dijo este viernes la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, que acusó a Moscú de socavar las negociaciones de paz.

“Estábamos hablando de la gran crisis geopolítica, incluida Ucrania, y pudimos dirigirnos directamente a Serguéi Lavrov sobre este tema”, dijo Kaja Kallas a la AFP. “Por supuesto, planteó muchas mentiras, muchas narrativas falsas que también pudimos rebatir después”.

La presencia de Lavrov en la reunión de dos días de ministros de Relaciones Exteriores en Atlanta, Georgia, avivó las tensiones con los representantes europeos, al tiempo que dejó en relieve unos vínculos más cercanos entre Estados Unidos y Rusia.

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