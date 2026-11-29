El presidente argentino, Javier Milei, dijo que no tiene “ningún interés” en ser invitado a la asunción de su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, prevista para el 5 de enero, y renovó sus ataques contra el mandatario, en una entrevista con CNN.

“Al menos no me ha invitado”, respondió Milei al periodista Andrés Oppenheimer cuando le preguntó si pensaba asistir a la ceremonia de Lula en Brasilia, en el adelanto de una entrevista con CNN Español que se emitirá completa en la noche del domingo.

Consultado sobre si quería ser invitado, respondió: “No, no tengo ningún interés que lo haga tampoco”.

Milei no ha reconocido la victoria de Lula en las elecciones de octubre frente al derechista Flávio Bolsonaro, aliado del mandatario argentino.

Durante la campaña electoral, Javier Milei promovió la candidatura del rival de Lula, Flávio Bolsonaro. (NELSON ALMEIDA/AFP)

Una fuente del gobierno brasileño dijo esta semana a la AFP que Milei quedó fuera de la lista de invitados a la ceremonia de asunción, en medio de un fuerte deterioro de las relaciones políticas entre los dos países.

Las tensiones aumentaron en julio, cuando Milei participó en Brasil del lanzamiento de la candidatura de Bolsonaro y volvió a atacar a Lula. Brasil retiró posteriormente a su embajador en Buenos Aires y rebajó el nivel de su representación diplomática.

En el fragmento difundido de la entrevista con CNN, Milei acusó a Lula y a ministros brasileños de haberlo insultado y sostuvo, sin aportar pruebas, que Lula financió una campaña negativa contra él en 2023, hizo campaña en Argentina en 2025 e interviene en el escenario político de cara a las elecciones de 2027.

También volvió a calificar a Lula de “corrupto” y “ladrón” y sostuvo que salió de prisión “por un recurso administrativo” y no porque se hubiera probado su inocencia.

Pese a la disputa entre ambos mandatarios, Milei aseguró que “la relación entre Argentina y Brasil está intacta” y añadió inmediatamente: “Comercialmente está intacta”.

En otro adelanto de la entrevista, el presidente argentino dijo que no felicitaría al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, si gana las elecciones generales que se celebran este domingo.

Milei ha protagonizado choques con el socialista Sánchez y respaldado públicamente a dirigentes de la oposición de derecha española.

Sobre Estados Unidos, después de la victoria demócrata en las legislativas de noviembre, Milei ratificó su alineamiento con Washington aunque señaló sus preferencias por el Partido Republicano.

Milei dijo que en el Partido Demócrata hay “elementos de mucho valor” pero señaló que existe un ala de ese espacio que “no es consistente con los valores de Occidente”.