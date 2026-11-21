Teherán, Irán. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó que China y Rusia se oponen a cualquier cambio en la doctrina nuclear iraní, según una nota publicada en la prensa estatal.

En una entrevista publicada este sábado por el diario gubernamental Iran Daily, Araqchi señaló que la cuestión es “amplia y seria” y cuenta con sus propios “partidarios y opositores”.

“Rusia y China también se oponen a un cambio en la doctrina nuclear iraní”, añadió. Ambos países mantienen acuerdos de cooperación estratégica con Irán.

“Lo importante es que, hasta este momento, nuestra doctrina no ha cambiado y nuestras posiciones oficiales siguen siendo las mismas que antes”, declaró Araqchi.

El debate sobre una modificación de la doctrina nuclear iraní ha resurgido en círculos políticos del país, a raíz de las guerras con Israel y Estados Unidos, durante las cuales las instalaciones nucleares iraníes fueron objeto de intensos ataques.

Partidarios de ese cambio sostienen que abriría el camino para que Teherán desarrollara un arma nuclear con fines disuasorios.

Las autoridades iraníes, en tanto, siguen apelando a una fatua o decreto religioso emitido por el ya fallecido líder supremo Alí Jamenei, que prohíbe el desarrollo de armas de destrucción masiva, incluidas las armas nucleares.

“Hay quienes creen que la doctrina nuclear del país debe mantenerse en su forma actual y otros que hablan de la necesidad de cambiarla. Ambas partes tienen sus propios argumentos y razones,” afirmó Araqchi.

Irán prohibió a la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) inspeccionar sus instalaciones nucleares, alegando motivos de seguridad, y acusa al organismo de no haber condenado los ataques estadounidenses e israelíes contra esos emplazamientos.