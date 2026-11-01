Inundaciones en México tuvieron tanta fuerza que arrastraron vehículos hasta la playa y otros terminaron en el mar

Los mayores daños se concentraron en Los Cabos, Baja California Sur, donde las corrientes de agua afectaron calles y zonas costeras.
La fuerza del agua arrastró varios automóviles hacia el océano. Algunos quedaron atrapados en la playa, mientras otros terminaron en el mar, según imágenes difundidas en redes sociales.
El gobierno de Baja California Sur confirmó que las corrientes de agua provenientes de zonas elevadas provocaron afectaciones en distintos puntos de la ciudad.
Las autoridades estatales indicaron que, hasta el momento del reporte, no se registraron víctimas mortales. Los daños identificados fueron únicamente materiales.
Más de 360 personas evacuadas por las inundaciones en México
La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que los equipos de emergencia realizaron 41 rescates de personas en zonas consideradas de riesgo.
Además, las autoridades contabilizaron 18 vehículos afectados por las fuertes corrientes de agua.
Como medida preventiva, los organismos de emergencia evacuaron a 356 personas hacia un hospital público de Los Cabos. Otras ocho fueron trasladadas a un centro de salud de la región.
Remanentes de tormenta tropical Vance afectan el noroeste de México
Las lluvias ocurrieron durante la etapa final de la temporada de huracanes en el Pacífico, en un contexto de previsiones de mayor actividad ciclónica asociadas con el fenómeno de El Niño.
Este fenómeno climático se caracteriza por un aumento de la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial. También puede modificar los patrones de viento y las precipitaciones en distintas regiones del planeta.
Aunque la tormenta tropical Vance se disipó el jueves, sus remanentes continuaron asociados con las condiciones meteorológicas adversas en el noroeste mexicano.