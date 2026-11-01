Inundaciones en México tuvieron tanta fuerza que arrastraron vehículos hasta la playa y otros terminaron en el mar

México. Las fuertes lluvias que azotaron el noroeste de México provocaron inundaciones, arrastraron vehículos hasta el mar y obligaron a evacuar a cientos de personas este sábado 31 de octubre.

Los mayores daños se concentraron en Los Cabos, Baja California Sur, donde las corrientes de agua afectaron calles y zonas costeras.

Las precipitaciones están relacionadas con los remanentes de la tormenta tropical Vance , que se disipó el jueves, pero cuyos efectos continuaron en la región durante la etapa final de la temporada de huracanes.

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