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Inundaciones en México tuvieron tanta fuerza que arrastraron vehículos hasta la playa y otros terminaron en el mar

Las autoridades ejecutaron decenas de rescates y evacuaron a cientos de personas ante la emergencia. Conozca qué provocó las inundaciones

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en Los Cabos, México, donde varios vehículos fueron arrastrados por las corrientes de agua hasta el mar.
Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en Los Cabos, México, donde varios vehículos fueron arrastrados por las corrientes de agua hasta el mar. Centinela 35
AFP

México. Las fuertes lluvias que azotaron el noroeste de México provocaron inundaciones, arrastraron vehículos hasta el mar y obligaron a evacuar a cientos de personas este sábado 31 de octubre.

Los mayores daños se concentraron en Los Cabos, Baja California Sur, donde las corrientes de agua afectaron calles y zonas costeras.

Las precipitaciones están relacionadas con los remanentes de la tormenta tropical Vance, que se disipó el jueves, pero cuyos efectos continuaron en la región durante la etapa final de la temporada de huracanes.