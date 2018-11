También describió el momento en que habló con un padre que “vendió” a su hija de siete años para contraer matrimonio y que dijo no tener otra opción. “Amo a mi hija. Sé lo que hice. Sufro por ello. ¿Pero me puede dar usted una opción? (...) Tengo otras cinco hijas. Puede ser que no haga lo mismo con ellas si me da opciones hoy para darles de comer”.