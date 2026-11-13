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Informe asegura que Gobierno de Gustavo Petro facilitó permanencia de Maduro: conozca los detalles

Informe del Miranda Center for Democracy expone cómo apuesta de Bogotá por el diálogo le dio margen al líder chavista para afianzarse en el poder

El presidente colombiano Gustavo Petro pronuncia un discurso en un servicio conmemorativo público para celebrar la vida del activista por los derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson, en Chicago, Illinois, el 6 de marzo de 2026. El veterano activista estadounidense por los derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson, una de las voces negras más influyentes del país, falleció pacíficamente el 17 de febrero de 2026 a la edad de 84 años. Jackson, pastor bautista, fue un líder de los derechos civiles desde la década de 1960, cuando marchó con Martin Luther King Jr. y ayudó a recaudar fondos para la causa.
Un informe expone cómo la apuesta de Bogotá por el diálogo le dio margen a Maduro. KAMIL KRZACZYNSKI
El Tiempo Colombia