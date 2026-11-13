Informe asegura que Gobierno de Gustavo Petro facilitó permanencia de Maduro: conozca los detalles

El 31 de julio de 2024, tres días después de las elecciones presidenciales de Venezuela, Gustavo Petro pidió un escrutinio transparente, con actas y observación internacional, para despejar las dudas sobre el triunfo que se había atribuido Nicolás Maduro.

Ese mismo día, en Washington, Colombia se abstuvo de apoyar una resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que pedía publicar esas actas. El texto obtuvo 17 de los 18 votos necesarios. El respaldo de Bogotá, o el de cualquiera de los otros diez países que se abstuvieron, habría bastado para aprobarlo.

Ese episodio ocupa un lugar central en un nuevo informe del Miranda Center for Democracy que examina la política colombiana hacia Venezuela desde el restablecimiento de relaciones en 2022 hasta la captura de Maduro por Estados Unidos el 3 de enero de 2026.

Su tesis es que, aunque el Gobierno de Petro se negó a reconocer formalmente la reelección, varias de sus decisiones redujeron el costo diplomático del fraude y le dieron tiempo al mandatario venezolano para consolidar su permanencia en el poder.

Los autores llaman a ese patrón “blanqueo” y lo definen por el efecto que, a su juicio, tuvo la actuación colombiana.

Los elementos que conectan a Petro con el fraude electoral en Venezuela

El estudio se concentra en lo que hizo Bogotá una vez anunciado el resultado y en cómo sus decisiones incidieron en la capacidad de otros gobiernos para responder de manera coordinada.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano anunció que Maduro había obtenido el 51,2 por ciento de los votos, sin divulgar los resultados por mesa que permitieran comprobarlo.

Las copias de las actas reunidas por la oposición mostraban una ventaja amplia en sentido contrario. Edmundo González Urrutia aparecía con cerca del 67 por ciento y Maduro con alrededor del 30 por ciento.

El Centro Carter, que observó los comicios por invitación del propio CNE, concluyó que la elección incumplió los estándares internacionales y que el resultado anunciado no se podía corroborar.

La Cancillería colombiana pidió una verificación al día siguiente de la votación. Petro tardó unas 55 horas en pronunciarse, según el informe, mientras el presidente chileno, Gabriel Boric, reclamó de inmediato que se hicieran públicos los datos.

Cuando habló, Petro expresó “graves dudas” sobre el proceso. Pero horas después llegó la abstención en la OEA, donde Brasil también se abstuvo y México se ausentó.

Bogotá explicó entonces que la OEA carecía de la neutralidad necesaria para intervenir y que Venezuela ya no formaba parte del organismo.

La resolución habría tenido un peso político, pues habría puesto a la mayoría de los países de la región bajo una misma exigencia en los primeros días de la crisis. Para el Miranda Center, esa era la oportunidad que Colombia dejó pasar.

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro. (Europa Press/Europa Press)

El entonces presidente Petro optó por una gestión conjunta con Brasil y México. El 1.° de agosto, los tres gobiernos pidieron que se publicaran cuanto antes los datos por mesa.

Una semana después, seguían considerando fundamental divulgarlos, pero describían la verificación imparcial como “conveniente” y llamaban a los actores a moderar sus manifestaciones.

Para los investigadores, ese lenguaje fue desplazando el foco de la responsabilidad del CNE hacia una controversia que debía resolverse mediante el diálogo, mientras el Gobierno venezolano reprimía las protestas.

El 16 de agosto, Colombia se sumó a una resolución consensuada en la OEA. En septiembre, ante la Asamblea General de la ONU, Petro se refirió a Venezuela, pero por el impacto de las sanciones de Estados Unidos y dejó por fuera de su discurso la disputa electoral.

En enero de 2025, se ausentó de la posesión de Maduro y envió al embajador Milton Rengifo. Al explicar su decisión, afirmó que las elecciones “no fueron libres” y defendió la continuidad de las relaciones con Caracas por las consecuencias que una ruptura tendría para la población de ambos lados de la frontera.

Los tres factores claves de la postura colombiana ante el triunfo de Maduro en 2024

(Archivo) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, levanta el puño junto a su esposa, Cilia Flores, durante un mitin en Venezuela en 2025. (PEDRO MATTEY/AFP)

El informe identifica tres factores detrás de la postura colombiana.

El primero es la afinidad ideológica con el chavismo, que los autores ven reflejada en el énfasis de Petro en las sanciones como explicación de la crisis económica y del éxodo venezolano.

El segundo es la agenda energética. En noviembre de 2023, el mandatario anunció la posibilidad de que Ecopetrol y la estatal venezolana PDVSA se asociaran, en momentos en que su gobierno había dejado de otorgar nuevos contratos de exploración en Colombia y contemplaba el suministro de gas venezolano.

El tercero, y el de mayor peso para el centro, era la Paz Total. Venezuela actuaba como garante de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, al mismo tiempo, servía de retaguardia para integrantes de esa guerrilla y de disidencias de las FARC, según el documento.

Esa doble condición le daba a Caracas influencia sobre algunos de los grupos con los que Bogotá intentaba negociar. Una confrontación diplomática con Maduro, sostienen los autores, podía comprometer la principal apuesta de paz de Petro.

El expresidente defendió en su momento el diálogo y la no injerencia. En noviembre de 2024 calificó las elecciones de “un error” y cuestionó que un ciudadano pudiera votar por la oposición con garantías si corría el riesgo de ser detenido al día siguiente.

También atribuyó parte de la falta de garantías a las sanciones de Estados Unidos. Un año más tarde, en octubre de 2025, llegó a negar en una entrevista que Maduro se hubiera robado las elecciones.

Los efectos en las presidenciales de Colombia

El informe contrapone esa cautela con la reacción de Petro ante la segunda vuelta colombiana de 2026.

Tras la derrota de Iván Cepeda, el candidato de su coalición, el entonces presidente denunció fraude, desconoció la victoria certificada de Abelardo de la Espriella y se ausentó de su investidura.

La denuncia sobre la segunda vuelta colombiana carecía de pruebas que la sustentaran. Pero en Venezuela, dice el Centro, las actas divulgadas por la oposición ya permitían examinar, mesa por mesa, la distancia entre los votos registrados y el triunfo que se le atribuyó a Maduro.