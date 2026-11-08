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Expresidente Gustavo Petro investigado en Colombia por escándalo sexual

Mujer asegura que ella y unas treinta personas más recibieron contratos estatales por mantener un vínculo sexual con exmandatario, acusaciones que él niega

El exmandatario de Colombia Gustavo Petro está bajo investigación por un escándalo sexual durante su presidencia y cuando era congresista.
El exmandatario de Colombia Gustavo Petro está bajo investigación por un escándalo sexual durante su presidencia y cuando era congresista. RAUL ARBOLEDA
AFP