Expresidente Gustavo Petro investigado en Colombia por escándalo sexual

Bogotá, Colombia. El exmandatario izquierdista Gustavo Petro está bajo investigación por un escándalo sexual durante su presidencia y cuando era congresista, dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El caso llegó al alto tribunal tras la denuncia a la Fiscalía de una mujer que asegura que ella y unas treinta personas más recibieron contratos estatales por mantener un vínculo sexual con Petro, acusaciones que el expresidente niega.

“Hay hechos que corresponden al momento en el que fue congresista y hay hechos que corresponden al momento en que fue presidente”, explicó el sábado a medios locales el juez Mauricio Lenis, presidente del máximo tribunal del país.

Se dará a conocer “de todos los hechos denunciados los que tienen relevancia penal y las responsabilidades que corresponderían”, agregó Lenis al referirse a las investigaciones conjuntas con la fiscalía, en un caso bajo reserva.

En los últimos días, la excontratista pública Deicy Jiménez compartió un video en el que se la ve con Petro tras un supuesto encuentro sexual que se viralizó en redes, en el video aparecen abrazándose y besándose apasionadamente.

El expresidente dijo que responderá ante los jueces por los señalamientos de corrupción y aseguró en X que nunca usó “un contrato del Estado para obtener favores de nadie”.

Asegura además, que las denuncias forman parte de un plan orquestado por sus detractores políticos, mientras lidera la oposición al gobierno del derechista Abelardo de la Espriella.

Petro también fue congresista en cinco periodos entre los años 1991 y 2022.

No es la primera vez que la conducta del expresidente con las mujeres está bajo lupa, en el pasado llamó “muñecas de la mafia” a un grupo de periodistas.

Sus hijas, Antonella y Sofía Petro, publicaron el domingo un comunicado en el que piden no revictimizar a la denunciante.

“Confiamos en que nuestro padre, como ya lo ha afirmado, comparecerá ante la justicia sin dilación”, dice el texto.

En redes sociales se han viralizado los memes de apoyo a Petro con fotos del expresidente junto a frases como “hagamos la política del amor” o “la derecha no culea (tiene sexo)”.