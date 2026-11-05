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El Mundo

Hong Kong prolonga condena de famoso activista prodemocrático

Tribunal amplió la condena del exlíder estudiantil, que ya descontado casi seis años en prisión.

Joshua Wong, activista prodemocracia, recibió una ampliación a su condena en Hong Kong.
Joshua Wong, activista prodemocracia, recibió una ampliación a su condena en Hong Kong. ANTHONY WALLACE
AFP

Hong Kong, China. Un tribunal de Hong Kong condenó este jueves 5 de noviembre a Joshua Wong, uno de los activistas por la democracia más conocidos de esa ciudad semiautónoma china, a diez años de prisión adicionales por “colusión con fuerzas extranjeras”.

El exlíder estudiantil de 30 años, que adquirió renombre internacional durante las enormes protestas de 2014 que sacudieron la antigua colonia británica conocidas como el “Movimiento de los Paraguas”, ya ha pasado en total casi seis años tras las rejas.

El consulado de Estados Unidos en Hong Kong condenó “enérgicamente” la sentencia, que demuestra que Pekín “está dispuesto a llegar a extremos extraordinarios para silenciar a quienes defienden las libertades fundamentales” en esa ciudad, según dijo.