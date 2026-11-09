Histórico diario ruso ‘Nováya Gazeta’ cierra su redacción tras la implacable presión del Kremlin

Moscú, Rusia. El diario Nóvaya Gazeta, el referente histórico de la prensa independiente en Rusia, celebró el lunes su última reunión de redacción y vació sus oficinas, después de anunciar el mes pasado su cierre bajo la presión del Kremlin.

Las imágenes publicadas por el medio ruso Ostorozhno Novosti muestran al director del periódico, Serguéi Sokolov, descolgando de la pared los retratos de periodistas de la redacción asesinados en el ejercicio de su profesión, entre ellos el de Anna Politkóvskaya.

Uno de los fundadores del diario y galardonado con el Nobel de la Paz en 2021, Dmitri Murátov, también acudió al lugar para ordenar y clasificar los últimos documentos, pudo constatar una fotógrafa de la AFP.

A continuación, los miembros de la redacción salieron a la calle con ejemplares del periódico en las manos. En la pared exterior se colgó un cartel en el que se leía “Aquí vivía Nóvaya Gazeta”.

Los periodistas acusan al asedio de Vladimir Putin de provocar el cierre del medio. (MAXIM SHIPENKOV/AFP)

En un comunicado conjunto, Reino Unido y Finlandia, que copresiden la Coalición por la Libertad de los Medios, una red integrada por unos cincuenta Estados miembros, instaron el lunes a Rusia a “poner fin a la represión de los medios independientes”.

Fundado en 1993 con el apoyo del último dirigente soviético, Mijaíl Gorbachov, Nóvaya Gazeta había abordado cuestiones como los crímenes del ejército ruso, la corrupción de las élites, el grupo Wagner o la represión de los homosexuales en Chechenia.

El periódico pagó muy caro este compromiso y seis de sus periodistas o colaboradores fueron asesinados, entre ellos Politkóvskaya, que documentaba los crímenes de guerra en Chechenia y fue asesinada en Moscú en 2006.

Murátov, que fue director del periódico, declaró en octubre a la AFP que el cierre del diario formaba parte de la “gigantesca campaña militar” emprendida por el Kremlin desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania.

Desde 2022, Nóvaya Gazeta ha visto revocada su licencia de prensa, mientras que varios de sus periodistas y redactores han sido objeto de presiones, detenidos y han sufrido registros en sus domicilios.

La publicación también fue designada en septiembre como “agente extranjero”, una etiqueta utilizada para sofocar la disidencia.

Preguntado el lunes por el cierre de Nóvaya Gazeta, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, consideró que se trataba de un “ciclo normal de cambio”.

“Sería erróneo afirmar que la era de los medios de comunicación rusos independientes está llegando a su fin. Los medios rusos son muy diversos y se desarrollan en un entorno altamente competitivo”, aseguró.