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El Mundo

Histórico diario ruso ‘Nováya Gazeta’ cierra su redacción tras la implacable presión del Kremlin

Uno de los fundadores del diario y galardonado con el Nobel de la Paz en 2021, Dmitri Murátov, acudió al cierre tras años de censura

Dmitri Murátov, ganador del Premio Nobel y uno de los fundadores del diario Novaya Gazeta, etiquetado por las autoridades como «agente extranjero», permanece en las oficinas del periódico en Moscú el 9 de noviembre de 2026.
Dmitri Murátov, ganador del Premio Nobel y uno de los fundadores del diario Novaya Gazeta, etiquetado por las autoridades como «agente extranjero», permanece en las oficinas del periódico en Moscú el 9 de noviembre de 2026. TATYANA MAKEYEVA
AFP