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El Mundo

Guatemala declara estado de sitio en región azotada por violencia del narcotráfico

El estado de sitio se decretó por 30 días en los departamentos de Zacapa e Izabal donde se han presentado ataques armados

Participan más de 5,000 soldados guatemaltecos, 500 agentes de la Policía Nacional Civil y más de 700 efectivos del ejército de México en los operativos.
Las medidas contemplan que las autoridades podrán disolver “por la fuerza” toda reunión que no haya sido autorizada o si se realiza “portando armas”. ORLANDO ESTRADA
AFP