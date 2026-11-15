Guatemala declara estado de sitio en región azotada por violencia del narcotráfico

El gobierno de Guatemala restringió este sábado temporalmente los derechos de movimiento y reunión en una zona del país azotada por la violencia ligada al narcotráfico, donde también podrá haber allanamientos sin necesidad de orden judicial.

El estado de sitio se decretó por 30 días en los departamentos de Zacapa e Izabal, al este, donde en la víspera hubo al menos cinco muertos por un ataque armado. El objetivo es “fortalecer la seguridad” y “proteger a la población”, dijo el gobierno en un comunicado.

Las medidas incluyen la limitación de reuniones al aire libre y las manifestaciones públicas. Además, las autoridades podrán disolver “por la fuerza” toda reunión que no haya sido autorizada o si se realiza “portando armas”.

El comunicado añade también que se podrán allanar domicilios o cualquier lugar cerrado “sin necesidad de la orden de un juez” ni permiso de los dueños.

El viernes, cinco personas fueron asesinadas en el departamento de Zacapa, donde recientemente se registró la masacre de ocho personas y el asesinato de un diputado.

La región es controlada por el cartel de la familia Lorenzana, socio del cartel mexicano de Sinaloa, según las autoridades.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, en el poder desde 2024, enfrenta críticas por el aumento de la violencia criminal en el país.

En enero, una serie de ataques de la pandilla Barrio 18 dejó 11 policías muertos en diferentes lugares de Guatemala. Los atentados fueron antecedidos por motines en varias prisiones.