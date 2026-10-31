Gobierno de Donald Trump celebra Halloween con videos de arrestos de migrantes y ataques militares

Washington, Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump celebró Halloween el sábado con la publicación de videos violentos que festejan la detención de migrantes y la muerte de “enemigos” extranjeros a manos del ejército estadounidense.

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que ha encabezado una campaña masiva de deportaciones de migrantes indocumentados, publicó en X un video de un minuto con “Thriller”, el famoso éxito de Michael Jackson.

El video comienza con una sucesión de íconos de películas de terror antes de pasar a imágenes de arrestos y migrantes en detención, con leyendas como “este tipo era buscado por homicidio”.

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