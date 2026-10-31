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El Mundo

Gobierno de Donald Trump celebra Halloween con videos de arrestos de migrantes y ataques militares

ICE utilizó la canción ‘Thriller’, de Michael Jackson, para mostrar detenciones de migrantes, mientras que el Departamento de Defensa difundió imágenes de misiles y operaciones militares

Esta imagen publicada por el Departamento de Defensa muestra al Comando Norte de los EE. UU. y al Comando de Transporte de los EE. UU. apoyando los vuelos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mediante un puente aéreo militar, en Fort Bliss, Texas, a finales de enero. Fotografía:
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) publicó un video de Halloween con imágenes de migrantes detenidos, acompañado de la canción ‘Thriller’, de Michael Jackson. Imagen con fines ilustrativos. SGT. GRIFFIN PAYNE
AFP

Washington, Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump celebró Halloween el sábado con la publicación de videos violentos que festejan la detención de migrantes y la muerte de “enemigos” extranjeros a manos del ejército estadounidense.

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que ha encabezado una campaña masiva de deportaciones de migrantes indocumentados, publicó en X un video de un minuto con “Thriller”, el famoso éxito de Michael Jackson.

El video comienza con una sucesión de íconos de películas de terror antes de pasar a imágenes de arrestos y migrantes en detención, con leyendas como “este tipo era buscado por homicidio”.