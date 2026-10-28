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Gobierno de Argentina defiende ‘legalidad’ de salida de Bolsonaro: así explican lo sucedido

El director de comunicación digital del presidente Javier Milei reconoció que hubo apoyo para la operación

El presidente de Javier Milei asistió a la reunión inaugural del “Board of Peace”, organizada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, en el US Institute of Peace, en Washington.
Desde Brasil se han presentado reclamos al presidente argentino Javier Milei por la salida de Bolsonaro hacia Estados Unidos a través de su país. SAUL LOEB
La Nación / Argentina / GDA
El presidente de Javier Milei asistió a la reunión inaugural del “Board of Peace”, organizada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, en el US Institute of Peace, en Washington.
Desde Brasil se han presentado reclamos al presidente argentino Javier Milei por la salida de Bolsonaro hacia Estados Unidos a través de su país. (SAUL LOEB/AFP)

El gobierno de Javier Milei defendió su accionar por haber permitido el ingreso a Puerto Iguazú del excandidato presidencial brasileño para su huida hacia Estados Unidos.

“Ingresaron con documentación hábil de viaje, sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”, informó hoy a través de un comunicado la Dirección Nacional de Migraciones sobre el cruce fronterizo de Brasil a la Argentina de Flavio Bolsonaro y su familia.