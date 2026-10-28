Gobierno de Argentina defiende ‘legalidad’ de salida de Bolsonaro: así explican lo sucedido

Desde Brasil se han presentado reclamos al presidente argentino Javier Milei por la salida de Bolsonaro hacia Estados Unidos a través de su país.

El gobierno de Javier Milei defendió su accionar por haber permitido el ingreso a Puerto Iguazú del excandidato presidencial brasileño para su huida hacia Estados Unidos.

“Ingresaron con documentación hábil de viaje, sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”, informó hoy a través de un comunicado la Dirección Nacional de Migraciones sobre el cruce fronterizo de Brasil a la Argentina de Flavio Bolsonaro y su familia.

Además, “se cumplieron todos los pasos legales”, dijo a La Nación de Argentina una fuente de la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina.

También buscaron tomar distancia de cualquier sospecha de colaboración desde la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), un área sensible que está bajo la supervisión de Santiago Caputo, asesor directo del Presidente y quien habría estado en el aeropuerto de Puerto Iguazú como presunto nexo oficial con el referente de la derecha brasileña.

Cerca de Caputo negaron cualquier colaboración, a pesar de que altas fuentes gubernamentales afirman lo contrario.

El senador conservador Flávio Bolsonaro huyó a Estados Unidos. (SILVIO AVILA/AFP)

Reacciones

Juan Pablo Carreira, conocido en las redes como Juan Doe, director de Comunicación Digital de la Presidencia, se pronunció al respecto.

“El gobierno de Milei es el gobierno con más huevos de la historia. Flavio Bolsonaro está a salvo de las garras del comunismo, que quiere meter presos a todos los opositores; y ahora va a poder seguir la lucha desde Estados Unidos, en vez de desde una celda en Brasilia como su padre”, escribió Carreira en sus redes.

EL GOBIERNO DE @JMILEI ES EL GOBIERNO CON MÁS HUEVOS DE LA HISTORIA



Flávio Bolsonaro está a salvo de las garras del comunismo que quieren meter presos a todos los opositores, y ahora va a poder seguir la lucha desde Estados Unidos en vez desde una celda en Brasilia como su padre https://t.co/UFEZ8XAfhX — Juan Doe (@jdoedoe101101) October 28, 2026

En Brasil, Bolsonaro afronta una investigación por presunto lavado de dinero y sobornos. No pesaba sobre él ningún pedido de detención, solo la entrega de sus pasaportes.

En línea con Carreira, se pronunció Daniel Parisini, alias El Gordo Dan, uno de los voceros informales de Santiago Caputo y con llegada a Milei. “Javo y Santiago salvaron a Bolsonaro y su familia de la tiranía comunista”, lanzó Parisini.

En la Dirección Nacional de Migraciones, que encabeza Pablo Seoane, dijeron a La Nación de Argentina que todos los pasos legales se cumplieron, más allá de que, por orden judicial, Bolsonaro fue intimado el lunes a entregar su pasaporte, medida orientada a impedir su salida del país.

“Documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”, argumentó Migraciones en el comunicado emitido anoche, en el que informó sobre el breve paso (menos de una hora) de Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas por territorio argentino.

“Los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes”, agregó el organismo, que depende del Ministerio de Seguridad que encabeza Alejandra Monteoliva, a quien la oposición pidió interpelar en el Congreso para que dé explicaciones.

También pidieron la citación del canciller, Pablo Quirno, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con la intención de saber si es que hubo colaboración del Gobierno para facilitar el escape de Bolsonaro.

“Es un tema político, no técnico. Bolsonaro no tenía restricciones para ingresar al país, ni una alerta internacional vigente. La Justicia no había emitido esa orden”, coincidió con la postura oficial la exdirectora nacional de Migraciones (2019-2023) y actual diputada nacional opositora Florencia Carignano.

Ante la consulta de La Nación de Argentina, Carignano agregó: “La decisión de dejarlo ingresar es del presidente Javier Milei, que lo permitió a pesar de que era de público conocimiento que Bolsonaro estaba siendo investigado”.

Excepción

La disposición de Migraciones de aceptar a Bolsonaro a pesar de estos antecedentes choca con otras decisiones, mucho más inflexibles, que tomó el mismo organismo en las últimas semanas.

Uno de esos casos, por ejemplo, fue el del periodista brasileño Rogerio Tomaz Jr., que fue detenido el 13 de octubre en el Aeroparque Jorge Newbery y fue obligado a regresar a su país.

Desde la Dirección Nacional de Migraciones adujeron entonces que la medida tenía que ver con presuntos incumplimientos en los requisitos de residencia en el país, aunque un sector del oficialismo celebró la medida, ya que Tomaz era un abierto defensor de Lula da Silva y muy crítico de Milei en las redes sociales.

Apenas unos días antes le ocurrió lo mismo a la periodista vasca Nekane Txapartegi, quien había viajado desde Suiza para cubrir el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, que se realizará en Córdoba. Fue acusada de “falsa turista” y se dispuso su retorno a Europa.