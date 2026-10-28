Exigen explicaciones a Milei por permitir salida de Bolsonaro vía Argentina

Buenos Aires, Argentina. Legisladores y dirigentes de la oposición reclamaron explicaciones al gobierno de Javier Milei por su eventual ayuda para la salida del senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro desde Argentina hacia Estados Unidos e impulsaron un pedido de interpelación a miembros de su gabinete.

Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas ingresaron el martes al final de la noche a Argentina por la provincia de Misiones y unas dos horas después partieron desde Puerto Iguazú en un avión privado hacia Estados Unidos con escala en Ecuador.

“Bolsonaro se fugó. Milei lo ayudó. Ya presentamos el pedido de interpelación al jefe de gabinete, Diego Santilli, para que rinda cuentas ante el Congreso”, dijo en X el diputado Agustín Rossi, de la oposición peronista.

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