Exigen explicaciones a Milei por permitir salida de Bolsonaro vía Argentina

Buenos Aires, Argentina. Legisladores y dirigentes de la oposición reclamaron explicaciones al gobierno de Javier Milei por su eventual ayuda para la salida del senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro desde Argentina hacia Estados Unidos e impulsaron un pedido de interpelación a miembros de su gabinete.
Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas ingresaron el martes al final de la noche a Argentina por la provincia de Misiones y unas dos horas después partieron desde Puerto Iguazú en un avión privado hacia Estados Unidos con escala en Ecuador.
“Bolsonaro se fugó. Milei lo ayudó. Ya presentamos el pedido de interpelación al jefe de gabinete, Diego Santilli, para que rinda cuentas ante el Congreso”, dijo en X el diputado Agustín Rossi, de la oposición peronista.
El senador conservador de 45 años que aún no aceptó su derrota electoral ante el mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tiene varias investigaciones judiciales abiertas en Brasil por las cuales la justicia le había prohibido salir del país y cancelado sus pasaportes aunque no existía orden de arresto.
El opositor bloque Unión por la Patria reclamó al gobierno “por qué no se retuvo la aeronave ni demoraron el despegue mientras se verificaba la situación judicial del pasajero” dada la “implicancia que este caso tiene para la relación bilateral”.
También cuestionó por qué el comunicado que confirmó el ingreso y la salida de Bolsonaro se difundió después del despegue. “¿Quién dio la orden para que así sea?” preguntaron los legisladores.
Además pidieron al gobierno que confirme una versión publicada por el diario La Nación respecto a la presencia en el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú del asesor presidencial Santiago Caputo horas previas al despegue del vuelo.
Las autoridades argentinas informaron en la madrugada de este miércoles el ingreso y salida de Bolsonaro junto a su esposa y dos hijas que viajaron a Estados Unidos en un vuelo privado con escala en Ecuador.