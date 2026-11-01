Generación Z sale a las calles en Alemania contra recortes y costo de la vida; protestas terminan en violencia

Fráncfort, Alemania. Jóvenes enmascarados saquearon el sábado comercios en la ciudad de Fráncfort, cuando las protestas a lo largo de Alemania se tornaron violentas y la policía disparó cañones de agua para dispersar a los manifestantes que lanzaban cócteles Molotov.

Varios agentes de la policía resultaron heridos en la violencia desatada cuando decenas de miles de jóvenes se unieron a las protestas organizadas por el grupo “GenZ regelt!” (¡La Generación Z se encarga!), las últimas protagonizadas por una juventud desencantada en Europa.

Las manifestaciones están inspiradas en movimientos similares en Francia e Italia que llaman a las élites políticas a escuchar las preocupaciones de los jóvenes.

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