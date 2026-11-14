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El Mundo

Francia prohíbe la pesca de anguila amarilla tras caída del 90% de su población

La nueva medida busca proteger a una especie en peligro crítico de extinción. La prohibición se aplicará a la pesca recreativa en todas las aguas dulces de Francia

La población de anguilas europeas cayó cerca de un 90% desde la década de 1980. Francia prohibió la pesca recreativa de la anguila amarilla para proteger a esta especie en peligro crítico de extinción.
La población de anguilas europeas cayó cerca de un 90% desde la década de 1980. Francia prohibió la pesca recreativa de la anguila amarilla para proteger a esta especie en peligro crítico de extinción. STAN HONDA
AFP