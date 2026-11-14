Francia prohíbe la pesca de anguila amarilla tras caída del 90% de su población

París, Francia. La anguila europea atraviesa una situación crítica debido a la reducción de sus poblaciones. Desde la década de 1980, la cantidad de ejemplares disminuyó cerca de un 90%, según los datos científicos citados por las autoridades francesas.

Ante este panorama, Francia prohibió la pesca recreativa de la anguila amarilla en todas sus aguas dulces. La medida busca proteger a una especie amenazada por la sobrepesca y la degradación de su hábitat.

El decreto fue firmado por el primer ministro, Sébastien Lecornu, y la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut. La disposición amplía una restricción que anteriormente solo se aplicaba a los ejemplares procedentes del Mediterráneo.

La anguila amarilla corresponde a la segunda etapa de desarrollo de este pez, entre la fase juvenil, conocida como angula, y la etapa de anguila plateada.

En Francia, la pesca recreativa de estas otras dos etapas permanece prohibida desde 2010, tanto en aguas dulces como marítimas. Además, la Unión Europea restringió desde 2024 la captura de anguilas amarillas en aguas marítimas.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica a la anguila europea en peligro crítico de extinción, categoría que refleja el elevado riesgo de desaparición de la especie en estado silvestre.