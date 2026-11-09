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El Mundo

Francia denuncia presunto sabotaje cibernético de Irán contra supermercados

Francia identificó a los autores del ciberataque contra supermercados en Europa. Descubra el insólito modus operandi y las sanciones que alista la UE

ciberataque a refrigeradores
Ataque elevó temperatura de refrigerados en varios países europeos, como Suecia (en la foto) y Francia. FREDRIK SANDBERG
AFP