Florida elige a su primer gobernador negro y consuela a los republicanos

Miami, Estados Unidos. El candidato republicano a gobernador en Florida, Byron Donalds, ganó la elección este martes y se convirtió en el primer líder del estado de origen negro, según medios.

Esa victoria supuso una consolación para los republicanos, que se enfrentaban a una larga noche, con pérdidas iniciales frente a los demócratas en las elecciones legislativas, para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

Donalds ha sido representante por Florida en Washington y es un declarado partidario del presidente Donald Trump, que lo llamó para felicitarlo, según explicó a sus partidarios.

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