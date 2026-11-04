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Florida elige a su primer gobernador negro y consuela a los republicanos

Ron DeSantis sale del cargo pero el liderazgo queda en manos republicanas

Byron Donalds será el primer gobernador negro de Florida.
Byron Donalds será el primer gobernador negro de Florida. Byron Donalds
AFP

Miami, Estados Unidos. El candidato republicano a gobernador en Florida, Byron Donalds, ganó la elección este martes y se convirtió en el primer líder del estado de origen negro, según medios.

Esa victoria supuso una consolación para los republicanos, que se enfrentaban a una larga noche, con pérdidas iniciales frente a los demócratas en las elecciones legislativas, para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

Donalds ha sido representante por Florida en Washington y es un declarado partidario del presidente Donald Trump, que lo llamó para felicitarlo, según explicó a sus partidarios.