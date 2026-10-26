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Flávio Bolsonaro dice que la justicia le prohibió salir de Brasil

La justicia de Brasil prohibió la salida del país a Flávio Bolsonaro tras su derrota electoral

El candidato presidencial brasileño de derecha Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), saluda a sus seguidores durante una caravana en Goiânia, Brasil, el 27 de septiembre de 2026.
El candidato presidencial brasileño de derecha Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), saluda a sus seguidores durante una caravana en Goiânia, Brasil, el 27 de septiembre de 2026. SERGIO LIMA
AFP

Brasilia, Brasil. El conservador Flávio Bolsonaro, derrotado el domingo en las presidenciales de Brasil por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, informó este lunes que la justicia le prohibió salir del país.

Por decisión de un juez de la corte suprema, “fui intimado (por la policía) a entregar mis pasaportes y tengo prohibido dejar el país”, dijo el senador derechista en un video.

Se trata de un “intento de intimidarme”, agregó.