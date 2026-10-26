Flávio Bolsonaro dice que la justicia le prohibió salir de Brasil

Brasilia, Brasil. El conservador Flávio Bolsonaro, derrotado el domingo en las presidenciales de Brasil por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, informó este lunes que la justicia le prohibió salir del país.

Por decisión de un juez de la corte suprema, “fui intimado (por la policía) a entregar mis pasaportes y tengo prohibido dejar el país”, dijo el senador derechista en un video.

Se trata de un “intento de intimidarme”, agregó.

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