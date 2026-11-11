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El Mundo

Evacuadas decenas de escuelas en Italia tras avisos de bomba en unos 300 centros educativos

Una masiva amenaza de bomba obligó a evacuar decenas de escuelas en Italia. Descubra lo que reveló el Gobierno tras revisar los correos recibidos

La primera ministra de Italia Giorgia Meloni.
Gobierno de Giorgia Meloni corrió a dar información. NICOLAS TUCAT
Europa Press