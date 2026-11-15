Estonia cerrará su frontera con Rusia tras denunciar intento de sabotaje

Estonia anunció este domingo 15 de noviembre que cerrará su frontera con Rusia tras frustrar lo que describió como un intento de ataque incendiario de la inteligencia militar rusa (GRU) contra una fábrica de drones.

“Estonia cerrará todos los pasos fronterizos entre Estonia y Rusia a partir del 1.° de diciembre”, publicó en X el ministro de Relaciones Exteriores, Margus Tsahkna, citando “pruebas claras” de que el GRU ordenó el ataque.

Previamente, el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, había escrito en la misma red social que el GRU ordenó el sábado por la noche un “intento de sabotaje” contra la empresa estonia de defensa Threod Systems.

A partir de diciembre, Estonia cerrará su frontera con Rusia. (STR/AFP)

“Se evitaron daños mayores gracias al refuerzo de las medidas de seguridad y a una rápida reacción de las fuerzas del orden. Los atacantes fueron detenidos”, añadió.

Tsahkna advirtió que “Rusia debe entender que las acciones hostiles contra Estonia tienen consecuencias”.

“Los intentos de intimidar, desestabilizar o socavar nuestra seguridad no quedarán sin respuesta”, subrayó el canciller, quien agregó que ya informó de la decisión a sus homólogos de Finlandia, Letonia y Lituania.