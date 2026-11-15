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El Mundo

Estonia cerrará su frontera con Rusia tras denunciar intento de sabotaje

Todos los pasos fronterizos entre Estonia y Rusia serán cerrados a partir del 1.° de diciembre

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"Rusia debe entender que las acciones hostiles contra Estonia tienen consecuencias”, dice el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia. MARKO MUMM
AFP