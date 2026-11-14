Estados Unidos plantea a Ucrania ceder territorio a Rusia a cambio de ingresar a la OTAN, según Zelenski

Kiev, Ucrania. Estados Unidos propuso por primera vez que Ucrania ceda territorio a Rusia a cambio de ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), según reveló el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

La propuesta surgió durante las recientes negociaciones impulsadas por Washington para poner fin a la guerra, iniciada con la invasión rusa en febrero del 2022. Los representantes estadounidenses plantearon la posibilidad de que Ucrania abandone el Donbás a cambio de su adhesión a la alianza militar.

Zelenski explicó que cualquier concesión territorial requiere garantías de seguridad de la OTAN y la Unión Europea (UE). Además, aseguró que consultaría a la población ucraniana antes de aceptar un eventual acuerdo, pues considera que no puede tomar esa decisión por cuenta propia.

Actualmente, Rusia controla aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano, incluida Crimea, anexionada en el 2014, y gran parte de Donetsk y Lugansk. También mantiene bajo su dominio extensas zonas de Zaporiyia y Jersón.

Moscú exige la retirada completa del ejército ucraniano de Donetsk, una condición rechazada por Kiev ante el riesgo de quedar expuesto a nuevas ofensivas militares.

Las conversaciones diplomáticas incluyeron reuniones de los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner con representantes rusos y ucranianos en Abu Dabi. Posteriormente, ambos viajaron a Moscú para reunirse con Vladímir Putin y a Dublín para conversar con Zelenski.

Aunque los encuentros no produjeron avances decisivos, permitieron acordar la participación de representantes europeos en futuras negociaciones. Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia fueron seleccionados para intervenir en ese proceso.

El presidente ucraniano insistió en que el fin de los combates debe ser la prioridad, antes de discutir modificaciones en la estructura de seguridad europea, como propone Moscú.}

Las diferencias también persisten sobre posibles treguas. Según Zelenski, Rusia rechazó una suspensión temporal de los ataques contra instalaciones energéticas.

Asimismo, el mandatario calificó como una maniobra militar la propuesta de Putin de establecer una misión humanitaria en Kostiantynivka, ciudad de Donetsk cuyo control permanece en disputa.

“Putin sencillamente quiere que dejemos Kostiantynivka para que ellos puedan mudarse y ocupar toda la ciudad”, sostuvo Zelenski.