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El Mundo

Estados Unidos plantea a Ucrania ceder territorio a Rusia a cambio de ingresar a la OTAN, según Zelenski

La propuesta surgió durante las negociaciones para poner fin a la guerra. Ucrania exige garantías de seguridad antes de considerar cualquier concesión territorial

Esta combinación de imágenes muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) el 24 de febrero de 2025 y al presidente ucraniano Volodímir Zelenski (der.) el 23 de febrero de 2025. Zelensky instó a Trump a negociar la paz en Ucrania, como lo hizo en Oriente Medio. Fotografía:
Donald Trump y Volodímir Zelenski, presidentes de Estados Unidos y Ucrania, respectivamente, en medio de las tensiones diplomáticas por la guerra entre Rusia y Ucrania. JIM WATSON TETIANA DZHAFAROVA
AFP