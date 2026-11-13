AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

‘Está claro que lo consideraría’, dice Trump sobre posible acción militar en Cuba

Donald Trump reiteró que quiere dejar resuelto el tema de Cuba antes de dejar la Casa Blanca y no descartó una operación militar. Conozca sus declaraciones

Cubanos utilizan sus teléfonos durante el último apagón en La Habana.
Cubanos utilizan sus teléfonos durante el último apagón en La Habana. ADALBERTO ROQUE
Europa Press