‘Está claro que lo consideraría’, dice Trump sobre posible acción militar en Cuba

Madrid, España. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este jueves en que quiere dejar zanjado “el tema” de Cuba antes de dejar la Casa Blanca dentro de dos años y sigue contemplando la posiblidad de, llegado el caso, lanzar “una breve operación militar” para hacerse con el control de la isla y forzar un cambio de autoridades al estilo venezolano.

“Quiero resolver el tema de Cuba antes de irme, y para ello tenemos a un tipo muy bueno y con mucho talento llamado Marco”, ha manifestado el presidente en una entrevista a la cadena conservadora Salem News Channel, en referencia a su secretario de Estado Marco Rubio.

Trump ha vuelto a juguetear con la idea de lanzar una campaña militar contra Cuba, llegado el caso. “Está claro que lo consideraría”, ha amenazado Trump, en una continuación de lo ocurrido en Venezuela a principios de año, cuando el Ejército estadounidense capturó al presidente Nicolás Maduro durante un asalto relámpago en Caracas.

El mandatario ha repetido así prácticamente línea por línea declaraciones como las que formuló a finales del mes pasado, cuando prometió que “se encargará de Cuba” después de la guerra en Irán, y declaró su intención de enviar después al secretario de Estado, Marco Rubio, para “cerrar acuerdos”.