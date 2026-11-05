Estados Unidos anuncia sanciones contra empresas del sector petrolero y electrónico en Cuba

Washington, Estados Unidos. Estados Unidos impuso sanciones contra entidades de los sectores petroleros y tecnológicos cubanos, así como contra la hija de la presidenta del conglomerado empresarial Gaesa controlado por los militares, informó este jueves el Departamento de Estado.

Esta nueva oleada de presión económica sobre La Habana incluye por primera vez dos empresas chinas del sector electrónico, CEIEC y Beijing H&C Technologies, a las que Washington acusa de vender material de defensa y sistemas de seguridad a Cuba.

“La élite gobernante de Cuba acapara los recursos energéticos y de transporte marítimo de la isla para su propio enriquecimiento, dejando al pueblo cubano enfrentarse a apagones, escasez de combustible y una economía estancada. Para mantener en funcionamiento este sistema, el régimen depende de una red de intermediarios en el extranjero” explicó el comunicado.

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