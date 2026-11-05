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Economía

Estados Unidos anuncia sanciones contra empresas del sector petrolero y electrónico en Cuba

Esta nueva oleada de sanciones implica que esas empresas y personas no pueden acceder al sistema financiero estadounidense

An activist waves a Cuban flag on board the vessel Maguro -- symbolically renamed "Granma 2.0" as a tribute to the yacht used by Fidel Castro's guerrilla fighters to launch their revolution in 1956 -- as it arrives from Mexico with humanitarian aid as part of the Nuestra America convoy, docking at the port of Havana on March 24, 2026. The first boat of a flotilla carrying medical supplies, food and solar panels reached Cuba on March 24, 2026 to aid the island as a US fuel blockade deepens its energy crisis. The Maguro shrimp fishing boat docked in Havana three days later than hoped after battling strong winds, currents and a pesky battery, with two other ships due to follow. (Photo by YURI CORTEZ / AFP)
Esta nueva oleada de presión económica sobre La Habana incluye por primera vez dos empresas chinas del sector electrónico. YURI CORTEZ
AFP

Washington, Estados Unidos. Estados Unidos impuso sanciones contra entidades de los sectores petroleros y tecnológicos cubanos, así como contra la hija de la presidenta del conglomerado empresarial Gaesa controlado por los militares, informó este jueves el Departamento de Estado.

Esta nueva oleada de presión económica sobre La Habana incluye por primera vez dos empresas chinas del sector electrónico, CEIEC y Beijing H&C Technologies, a las que Washington acusa de vender material de defensa y sistemas de seguridad a Cuba.

“La élite gobernante de Cuba acapara los recursos energéticos y de transporte marítimo de la isla para su propio enriquecimiento, dejando al pueblo cubano enfrentarse a apagones, escasez de combustible y una economía estancada. Para mantener en funcionamiento este sistema, el régimen depende de una red de intermediarios en el extranjero” explicó el comunicado.