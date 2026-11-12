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El Mundo

Escándalo en Nvidia llega al Congreso: demócratas piden investigar trama de espionaje tras renuncia de Jensen Huang

El líder demócrata en el Senado pide a Huang y a altos responsables de la compañía que expliquen lo ocurrido ante el Congreso

Un hombre asiático conversa con un robot de pequeña estatura
El fundador de Nvidia, Jensen Huang, conversa con un robot durante una conferencia en San José, California, este 18 de marzo. AFP
Europa Press