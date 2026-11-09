Escándalo en Hungría: detienen al hermano de Viktor Orbán acusado de tráfico de personas

Madrid, España. El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, ha informado este lunes de que Aron Orbán, hermano del exjefe de Gobierno Viktor Orbán, ha sido detenido en la capital húngara y acusado de tráfico de personas.

La Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Bienes y la Oficina Nacional de Investigación se encuentran al frente de la investigación abierta en su contra, tal y como ha explicado en un mensaje difundido en redes sociales.

La Policía húngara había indicado previamente que varias personas habían sido detenidas en Budapest, la capital, y otras dos ciudades del país en el marco de una operación relacionada con este tipo de delitos, si bien no había revelado la identidad de los afectados.

Así, ha confirmado que se han realizado registros y redadas en los domicilios de algunos sospechosos, a la espera de que haya más información al respecto.

Para el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quedarse sentados en Bruselas, no va a resolver el conflicto entre Ucrania y Rusia. Foto: Valery Sharifulin/Pool/AFP (Valery Sharifulin/Pool/AFP/AFP)

El ex primer ministro ha denunciado ser víctima de una “caza de brujas política” para la que las autoridades húngaras estarían empleando a su hermano. “El objetivo de este sucio juego político es eliminar a los opositores y establecer un Estado unipartidista. Yo soy el verdadero objetivo. A mi hermano menor simplemente lo están utilizando para llegar a mí”, ha dicho en sus redes sociales.

Así, ha afeado que la detención de Aron Orbán tenga lugar cuando “el Gobierno debería rendir cuentas ante el Comité de Seguridad Nacional por su gestión de los archivos de la policía secreta de la época comunista”.

“Sin embargo, en lugar de someterse a escrutinio, está recurriendo a la persecución política para desviar la atención. Lo que está ocurriendo en Hungría no es rendición de cuentas. Cada vez que el Gobierno se ve en una situación embarazosa, recurre a las tácticas de la policía secreta de la época comunista”, ha agregado.

El proeuropeo Magyar llegó al cargo en mayo con la promesa de desmantelar el sistema de Orbán y hacer frente a la corrupción que, según ha insistido, ha estado afectando gravemente al país y sus instituciones.