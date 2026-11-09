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Escándalo en Hungría: detienen al hermano de Viktor Orbán acusado de tráfico de personas

El exjefe del Ejecutivo denuncia una “caza de brujas” de la que él es el “verdadero objetivo”

Peter Magyar, líder del partido conservador proeuropeo TISZA, agita la bandera nacional a orillas del río Danubio, con el edificio del Parlamento de fondo, durante la fiesta nocturna de su partido en Budapest.
Peter Magyar, líder del partido conservador proeuropeo TISZA, agita la bandera nacional a orillas del río Danubio, con el edificio del Parlamento de fondo, durante la fiesta nocturna de su partido en Budapest. FERENC ISZA
Europa Press