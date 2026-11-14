Enfrentamiento entre bandas criminales y grupos de autodefensa deja 53 muertos en Nigeria

Gusau, Nigeria. Los secuestros, el robo de ganado y los ataques contra comunidades rurales mantienen al noroeste de Nigeria bajo una persistente crisis de inseguridad. En esta región, grupos criminales armados operan en localidades donde la presencia de las autoridades es limitada.

En medio de esta situación, al menos 53 personas murieron durante un enfrentamiento entre bandas criminales y grupos de autodefensa en el estado de Zamfara, según informaron residentes a la agencia AFP el sábado.

El tiroteo ocurrió el jueves en la aldea de Zoma, ubicada en el distrito de Bukkuyum. De acuerdo con los testimonios, 44 presuntos delincuentes y nueve vigilantes locales perdieron la vida.

El incidente se produjo después de que un grupo armado secuestró a varias personas en el cercano distrito de Gummi. Los habitantes de Zoma recibieron una alerta sobre el desplazamiento de los sospechosos y organizaron una emboscada para interceptarlos.

Un jefe tradicional de la comunidad, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, explicó a AFP que los vigilantes se enfrentaron a los secuestradores durante un intenso intercambio de disparos.

Entre los fallecidos figura Jijji, un presunto jefe criminal señalado como responsable de dirigir el secuestro previo al enfrentamiento.

Los residentes Kabiru Tafida y Basiru Buhari respaldaron la versión del jefe tradicional sobre lo ocurrido y el número de víctimas.

Sin embargo, la Policía de Zamfara aún no confirmó oficialmente las cifras. Un portavoz indicó a AFP que la institución todavía no recibía información detallada del incidente.

Habitantes solicitan armas para defender sus comunidades

La inseguridad en las zonas rurales de Nigeria impulsó la formación de grupos de autodefensa, integrados por habitantes que buscan proteger sus comunidades ante las incursiones criminales.

Tras el tiroteo, Basiru Buhari solicitó a las autoridades armas y municiones para los vigilantes locales, debido a que las organizaciones delictivas utilizan armamento sofisticado.

La respuesta de las fuerzas de seguridad también enfrenta obstáculos por las deficiencias en las telecomunicaciones y las grandes distancias entre las aldeas. Estas condiciones retrasan la difusión de información sobre ataques en zonas remotas.

Enfrentamiento entre bandas criminales y grupos de autodefensa deja 53 muertos en Nigeria

El origen de la violencia en el noroeste de Nigeria

Zamfara es uno de los estados afectados por bandas conocidas localmente como bandidos. Estas organizaciones secuestran personas para exigir rescates, roban ganado y saquean viviendas. En algunos ataques también asesinan a residentes e incendian propiedades.

Parte de esta problemática tiene sus raíces en disputas entre agricultores y pastores por el acceso a tierras y agua, agravadas por el crecimiento demográfico y el cambio climático.

Con el tiempo, estos conflictos favorecieron el surgimiento de organizaciones armadas, integradas en gran medida por pastores de la etnia fulani. Según AFP, algunas bandas establecieron vínculos con grupos yihadistas.

En el vecino estado de Katsina, un dirigente criminal atribuyó su participación en estas actividades a años de injusticias contra comunidades ganaderas.

Sus declaraciones formaron parte de una entrevista realizada por AFP para un artículo de la revista estadounidense The New York Review of Books, en colaboración con la académica Helen Epstein.

El Ejército nigeriano desarrolla una campaña militar en el noroeste del país contra estas organizaciones, a cuyos integrantes suele calificar como terroristas.

La crisis de seguridad también ocupa un lugar importante en la campaña presidencial de Nigeria, junto con el elevado costo de la vida.

El presidente Bola Tinubu busca un segundo mandato en las elecciones previstas para enero, en un contexto marcado por la violencia en distintas regiones del país.