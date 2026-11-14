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Enfrentamiento entre bandas criminales y grupos de autodefensa deja 53 muertos en Nigeria

La violencia en el noroeste del país africano dejó decenas de víctimas tras una emboscada contra delincuentes que secuestraron a varios habitantes de comunidades cercanas

Los enfrentamientos entre bandas criminales y grupos de autodefensa dejaron al menos 53 muertos en el estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria.
Los enfrentamientos entre bandas criminales y grupos de autodefensa dejaron al menos 53 muertos en el estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria. AFP
AFP