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Embajadores, senadores y asociaciones piden a Macron ‘intervenir’ en venta de Casa de América Latina

Embajadores y senadores piden a Emmanuel Macron frenar la millonaria venta de la Casa de América Latina en París. Conozca quiénes buscan comprar el inmueble

La Casa de América Latina (MAL, por sus siglas en francés) es un espacio cultural dedicado a América Latina, ubicado en el número 217 del bulevar Saint-Germain, en el distrito 7 de París.
La Casa de América Latina (MAL, por sus siglas en francés) es un espacio cultural dedicado a América Latina, ubicado en el número 217 del bulevar Saint-Germain, en el distrito 7 de París. Mini fb
AFP