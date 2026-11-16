Embajadores, senadores y asociaciones piden a Macron ‘intervenir’ en venta de Casa de América Latina

París, Francia. Los embajadores latinoamericanos en Francia, casi medio centenar de senadores y decenas de asociaciones pidieron al presidente francés, Emmanuel Macron, su “intervención” para que la Casa de América Latina continúe en su sede histórica en París, según sendas cartas consultadas por AFP.

Fundada hace 80 años para promover las relaciones entre Francia y los países latinoamericanos, la Casa de América Latina tiene su sede desde 1965 en dos palacetes del siglo XVIII propiedad del Banco de Francia en el exclusivo bulevar Saint-Germain, en el centro de París.

Pero el Banco de Francia sacó a la venta el complejo por 100 millones de euros (112 millones de dólares), sin obligación para el futuro comprador de mantener entre sus muros la “MAL”, como se la conoce, por las iniciales de “Maison de l’Amérique latine”, su nombre en francés.

Las tres cartas, fechadas entre el 5 y el 12 de noviembre, piden a Macron su “intervención” para “garantizar” el “mantenimiento” de la Casa en su sede histórica y recuerdan que fue creada en 1946 a iniciativa del general Charles de Gaulle, para promover las relaciones entre Francia y América Latina, como contrapeso de Estados Unidos y la entonces Unión Soviética.

“En un momento en que los equilibrios internacionales se están redefiniendo y en que América Latina ocupa un lugar cada vez más importante (...), su desaparición constituiría una señal particularmente lamentable dirigida a nuestros socios de la región”, escriben los senadores.

Para el Grupo de Embajadores y Embajadoras de América Latina y el Caribe (GALA) en París, “Francia no puede permitir que desaparezca” la MAL. Los diplomáticos consideran que una intervención de Macron “será decisiva para preservar este patrimonio diplomático y cultural común”.

La carta firmada por 63 asociaciones latinoamericanas en Francia recuerda que, en 2003, el entonces presidente conservador, Jacques Chirac, ya “intervino para frenar un primer intento de venta”.

La presentación de ofertas de compra finalizó el pasado 21 de octubre. Según el diario Le Figaro, entre los interesados estarían los empresarios Xavier Niel, Rodolphe Saadé y Stéphane Courbit.

La identidad del eventual comprador debería conocerse a finales de noviembre, según el diario Libération.