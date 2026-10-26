Bolsa de Sao Paulo en Brasil sufre caída de casi 17% luego del triunfo electoral de Lula

Brasilia, Brasil. La Bolsa de Sao Paulo, la principal de América Latina, se desplomó casi 17% en su apertura este lunes tras la histórica reelección el domingo del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva contra el conservador Flávio Bolsonaro.
La fuerte caída del índice Ibovespa provocó incluso una suspensión de las transacciones por 30 minutos, mientras que el precio del dólar frente al real también se disparó un 12% luego de la remontada de Lula en el balotaje en Brasil.
El índice Ibovespa, el principal de América Latina, aplicó el mecanismo previsto para “momentos de fuerte caída del mercado”, según un comunicado, mientras que el precio del dólar se disparó.
Esto ocurre luego de que Flávio Bolsonaro, afirmó que pedirá que se anulen los comicios tras negarse a aceptar su derrota en la elección.