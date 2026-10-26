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El Mundo

Bolsa de Sao Paulo en Brasil sufre caída de casi 17% luego del triunfo electoral de Lula

El índice Ibovespa paralizó operaciones por media hora y la cotización del dólar subió 12% tras la definición del balotaje en territorio brasileño

Lula da Silva, presidente de Brasil, sostiene una postura crítica hacia Israel por su respuesta en la Franja de Gaza en busca de aniquilar a Hamás.
La Bolsa de Sao Paulo registró un desplome de casi 17% este lunes durante su apertura. SAJJAD HUSSAIN
AFP

Brasilia, Brasil. La Bolsa de Sao Paulo, la principal de América Latina, se desplomó casi 17% en su apertura este lunes tras la histórica reelección el domingo del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva contra el conservador Flávio Bolsonaro.

La fuerte caída del índice Ibovespa provocó incluso una suspensión de las transacciones por 30 minutos, mientras que el precio del dólar frente al real también se disparó un 12% luego de la remontada de Lula en el balotaje en Brasil.

A supporter of Brazil's President and presidential candidate Luiz Inacio Lula da Silva reacts after the results of the presidential runoff election in Rio de Janeiro, Brazil on October 25, 2026. Lula da Silva pulled off a dramatic comeback on October 25, 2026, as he clinched election victory against right-wing senator Flavio Bolsonaro, who trounced him in the first round. (Photo by TERCIO TEIXEIRA / AFP)
Un simpatizante del presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva reacciona tras los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Río de Janeiro, Brasil, el 25 de octubre de 2026. (TERCIO TEIXEIRA/AFP)