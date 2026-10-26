Bolsa de Sao Paulo en Brasil sufre caída de casi 17% luego del triunfo electoral de Lula

Brasilia, Brasil. La Bolsa de Sao Paulo, la principal de América Latina, se desplomó casi 17% en su apertura este lunes tras la histórica reelección el domingo del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva contra el conservador Flávio Bolsonaro.

La fuerte caída del índice Ibovespa provocó incluso una suspensión de las transacciones por 30 minutos, mientras que el precio del dólar frente al real también se disparó un 12% luego de la remontada de Lula en el balotaje en Brasil.

Un simpatizante del presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva reacciona tras los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Río de Janeiro, Brasil, el 25 de octubre de 2026. (TERCIO TEIXEIRA/AFP)

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