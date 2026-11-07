El izquierdista Mélenchon invoca derrotas de Trump y Bolsonaro para llamar a frenar a la ultraderecha en Francia: ‘Viva Lula’

Le Bourget, Francia. El líder izquierdista francés Jean Luc Mélenchon llamó este sábado a sus simpatizantes a no resignarse a una victoria de la ultraderechista Marine Le Pen en la elección presidencial de 2027, recordando las derrotas recientes de Donald Trump y Flávio Bolsonaro.

Los franceses deben escoger en abril y mayo al sucesor del presidente centroderechista, Emmanuel Macron. Según los últimos sondeos, Le Pen alcanzaría la presidencia y Mélenchon sería su rival en el balotaje.

“Trump fue derrotado (en las legislativas de medio mandato) en Estados Unidos, y Bolsonaro fue derrotado (en la presidencial) en Brasil. ¡Viva Lula! Es nuestro turno de cambiar la historia”, dijo Mélenchon ante miles de simpatizantes en Le Bourget, al norte de París.

Entre eslóganes, canciones antifascistas y llamados a la victoria, los militantes de La Francia Insumisa (LFI, izquierda) participaron con entusiasmo en una sala abarrotada. Los organizadores esperaban hasta 20.000 asistentes.

Cientos de miles de personas manifiestan en Francia desde hace semanas para reclamar un mayor poder adquisitivo y mejoras educativas, y el veterano político de 75 años prometió una subida del salario mínimo si llega al poder, entre otras medidas sociales.

“Solo tengo una propuesta razonable que hacerles. En realidad es bastante moderada. Solo una cosa: ¡Hay que cambiarlo todo!”, lanzó Mélenchon, quien rechazó los llamados a mostrarse “menos divisivo” para aumentar las chances de alcanzar la presidencia.

LFI desveló el viernes su programa electoral marcado por la “planificación ecológica”, como inscribir en la Constitución una “regla verde” que impida extraer de la naturaleza más de lo que esta sea capaz de regenerar.

Entre las 1.069 medidas de su programa también figuran sus habituales propuestas de abandonar la energía nuclear o de adelantar de nuevo la edad de jubilación de 64 a 62 años, suprimiendo la impopular reforma de las pensiones impuesta por Macron en 2023.

En el plano internacional, Mélenchon abogó por que Francia, potencia nuclear, abandone la alianza militar de la OTAN, y por “construir un frente mundial de no alineados”, junto con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la mexicana Claudia Sheinbaum.