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El izquierdista Mélenchon invoca derrotas de Trump y Bolsonaro para llamar a frenar a la ultraderecha en Francia: ‘Viva Lula’

Jean-Luc Mélenchon llamó a impedir una victoria de Marine Le Pen en 2027 y presentó propuestas sociales, ambientales y de política exterior

Jean-Luc Melenchon
Jean-Luc Melenchon es candidato por La Francia Insumisa, una agrupación de izquierda. KENZO TRIBOUILLARD

AFP y Sebastián Sánchez