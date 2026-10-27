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El Mundo

El ‘general’ que reunió a 11 millones de brasileños en un canal de WhatsApp para llevar a Lula a la victoria

Se trata de André Janones: diputado evangélico, alguien que se apropia de símbolos bolsonaristas y, posiblemente, la piedra angular de la remontada histórica en Brasil

Lula y Janones
Una vez reelecto, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció durante su discurso triunfal a André Janones, diputado federal, por el trabajo hecho durante la campaña. NICOLAS HERNANDEZ
Marcela Rojas Hidalgo

“Quiero agradecer a Janones, nuestro general, quien tuvo un papel exponencial en esta campaña para levantar, diariamente, por la mañana, por la tarde y por la noche, la moral de nuestra tropa”.

Así describió Luiz Inácio Lula da Silva el trabajo hecho por André Janones durante su campaña, de previo a las elecciones del pasado domingo, donde fue reelecto, en una remontada historia para gobernar Brasil por cuatro años más.

Esas palabras las expresó en su primer discurso, apenas se conoció su triunfo en las urnas. Por primera vez desde 1985, cuando regresó la democracia al país, un candidato que ganó la primera vuelta —Flávio Bolsonaro— es superado en la segunda vuelta.