El compromiso de León XIV en Uruguay, Argentina y Perú: reuniones con víctimas del clero

Ciudad del Vaticano, Santa Sede. El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos por parte del clero y otros miembros de la Iglesia Católica durante su viaje a América del Sur del próximo mes, informó el Vaticano este martes.

“Habrá reuniones con individuos que fueron víctimas de abusos por miembros del clero y de la Iglesia” durante la gira del sumo pontífice, que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, explicó el Vaticano en un comunicado.

“Estos encuentros reflejan el deseo del papa de expresar su cercanía con quienes han sufrido -y continúan sufriendo- a causa de esta violencia”, agregó la fuente.

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