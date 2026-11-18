Madrid, España. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido este martes que hay “dos corrientes de pensamiento” en el seno de su Administración sobre cómo proceder con China, si bien ha minimizado las diferencias asegurando que “han gestionado la situación muy bien”, en medio de la crisis abierta por la crisis surgida por el supuesto espionaje en Nvidia.

“Han gestionado la situación muy bien. Hay dos opiniones, dos corrientes de pensamiento, y lo han gestionado muy bien”, ha afirmado al ser preguntado por las divisiones en Washington sobre el enfoque hacia China, a su llegada a Manila para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

En todo caso, ha quitado hierro a esos choques, incidiendo en que “todo está yendo muy bien” y reiterar que tiene “muchas ganas” de viajar a China, próxima parada de su gira asiática. “Tenemos algunos asuntos muy importantes que tratar”, ha avanzado.

De esta forma, Trump se ha referido a las diferencias entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, a cuenta de los controles a exportaciones de chips en medio de la crisis surgida por el supuesto espionaje en Nvidia.

Todo después de que la Administración de Donald Trump haya impuesto en las últimas horas restricciones al suministro de chips y servidores de inteligencia artificial (IA) a empresas chinas.

El paso llega apenas unos días después de la dimisión de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia, tras admitir haber mantenido una relación con Alice Huang, exejecutiva de la empresa Megaspeed International -con sede en Singapur- señalada en Estados Unidos como posible espía china.