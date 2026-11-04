AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

Donald Trump reacciona a las derrotas de los republicanos. Asegura que habrían ganado por un ‘margen aplastante’ si él fuera candidato

Las proyecciones electorales apuntan a un importante avance demócrata

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el exboxeador Mike Tyson al fondo.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reaccionó en sus redes sociales a los resultados electorales y aseguró que su participación habría cambiado el panorama para los republicanos. ALEX WROBLEWSKI

Silvia Ureña Corrales y AFP

Washington, Estados Unidos. - Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos dejaron un panorama desfavorable para el Partido Republicano. Ante las victorias demócratas, el presidente Donald Trump reaccionó este martes mediante una publicación en su red social Truth Social.

El mandatario aseguró que los republicanos habrían ganado por un “margen aplastante” si él hubiera participado como candidato en las elecciones.

Mensaje de Donald Trump en su cuenta de Truth.
Mensaje de Donald Trump en su cuenta de Truth. (Truth/Donald Trump)