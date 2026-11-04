Donald Trump reacciona a las derrotas de los republicanos. Asegura que habrían ganado por un ‘margen aplastante’ si él fuera candidato

Washington, Estados Unidos. - Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos dejaron un panorama desfavorable para el Partido Republicano. Ante las victorias demócratas, el presidente Donald Trump reaccionó este martes mediante una publicación en su red social Truth Social.

El mandatario aseguró que los republicanos habrían ganado por un “margen aplastante” si él hubiera participado como candidato en las elecciones.

Mensaje de Donald Trump en su cuenta de Truth. (Truth/Donald Trump)

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