Donald Trump reacciona a las derrotas de los republicanos. Asegura que habrían ganado por un ‘margen aplastante’ si él fuera candidato

Trump atribuyó importancia a su ausencia en las papeletas electorales. Según su mensaje, su participación habría cambiado los resultados a favor de su partido.
La reacción del presidente ocurrió en medio de las proyecciones que apuntaban a un importante avance del Partido Demócrata en las elecciones legislativas estadounidenses.
Demócratas registran amplia ventaja, según ‘The New York Times’
De acuerdo con las estimaciones publicadas por el diario estadounidense The New York Times, los demócratas se encaminaban a ganar el voto popular nacional para la Cámara de Representantes por una diferencia de 12 puntos porcentuales.
Si se confirma esta proyección, sería la mayor ventaja de un partido en el voto popular de las elecciones legislativas nacionales desde 1982, según el medio.
En aquel año, los demócratas consiguieron un respaldo considerable en el sur de Estados Unidos, lo cual contribuyó a ampliar su ventaja electoral.
Las declaraciones de Trump se produjeron mientras avanzaba el conteo de votos y se conocían los resultados de las distintas contiendas.
Aunque el presidente defendió su capacidad para impulsar una victoria republicana, no reconoció expresamente una derrota de su partido en su publicación.