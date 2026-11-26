West Palm Beach, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que le pidió a su par ruso, Vladimir Putin, que reduzca la “agresión militar” en Europa para facilitar el fin de la guerra en Ucrania.

Trump señaló que había formulado ese pedido durante el encuentro que mantuvo con el líder ruso la semana pasada en China, y añadió que, a su juicio, si Moscú lo aceptara ayudaría a alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

Los comentarios del mandatario estadounidense se producen un día después de que recibiera al jefe de la OTAN, Mark Rutte, en el estado de Florida, seguido por una declaración conjunta en la que ambos instaron a Rusia a no extender la guerra en Ucrania.

“Durante mis conversaciones en China con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dediqué mucho tiempo a plantearle que me gustaría ver al presidente Putin retirar toda agresión militar contra territorios en Europa, con la esperanza de que se pueda alcanzar un acuerdo entre Rusia y Ucrania, y que se logre pronto”, escribió Trump en su red Truth Social. “Realmente creo que existe una gran posibilidad de que esto ocurra”.

El presidente estadounidense Donald Trump (der.) y el presidente ruso Vladimir Putin ofrecieron una conferencia de prensa en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson este 15 de agosto. Fotografía: (ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP)

Los países europeos han mostrado una creciente preocupación ante lo que consideran provocaciones rusas, incluido el impacto de tres misiles de crucero rusos en territorio polaco la semana pasada.

El llamamiento de Trump a Putin difiere notablemente del tono que empleó durante su encuentro con el líder ruso en Shenzhen la semana pasada, tanto en una reunión bilateral como en el marco de un encuentro en el que también participó el presidente chino, Xi Jinping.

En esa ocasión, un Trump sonriente recibió a Putin diciendo: “¿Quién es él? Es mi amigo”, antes de estrechar calurosamente la mano del líder ruso.

Ese comentario reavivó, en Kiev y en varias capitales europeas, el temor de que Trump estuviera acercándose de nuevo a Putin en detrimento de Ucrania, país que Rusia invadió en febrero de 2022.

No obstante, tras su reunión con Rutte —durante la cual afirmó haber informado al jefe de la OTAN sobre sus conversaciones con Putin—, Trump pareció haber vuelto a cambiar de tono.

En su declaración conjunta, Trump y Rutte señalaron que “hablaron sobre la importancia de que Rusia evite cualquier acción que, de manera intencionada o no, pueda ampliar la guerra”.

En un marcado contraste con sus recientes críticas a Ucrania por atacar objetivos en el interior de Rusia, Trump no instó en esta ocasión a Kiev a mostrar una contención similar.