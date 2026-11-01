Donald Trump apoya operación militar de Nayib Bukele en Haití tras desaparición de cuatro soldados salvadoreños

Miami, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que entiende el “gran problema” que el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, tiene con Haití y apoyó el despliegue militar dispuesto por su aliado para rescatar a cuatro soldados salvadoreños que desaparecieron cerca de Puerto Príncipe tras una emboscada armada.

Bukele envió en una semana a más de 2.000 militares y movilizó blindados y helicópteros en apoyo a la supuesta acción de rescate.

Los soldados, miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF por sus siglas en inglés), misión apoyada por la ONU, desaparecieron el 18 de octubre cuando bandas armadas atacaron el vehículo blindado en el que regresaban a su base en las afueras de la capital haitiana.

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