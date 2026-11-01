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El Mundo

Donald Trump apoya operación militar de Nayib Bukele en Haití tras desaparición de cuatro soldados salvadoreños

Nayib Bukele movilizó más de 2.000 militares, blindados y helicópteros para buscar a cuatro soldados desaparecidos tras una emboscada

US President Donald Trump meets with El Salvador's President Nayib Bukele in the Oval Office of the White House in Washington, DC, April 14, 2025. Trump on Monday hosted El Salvador's President Nayib Bukele, the self-described "world's coolest dictator" who is now the US leader's key ally in a controversial push to deport illegal migrants to a notorious Salvadoran prison. The meeting comes as the White House faces pressure over the case of a father who was mistakenly deported to the jail in the Central American country -- whose return a US court has ordered the Trump adminstration to facilitate (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Donald Trump expresó su respaldo a Nayib Bukele por el despliegue militar salvadoreño en Haití para buscar a cuatro soldados desaparecidos. ROBERTO SCHMIDT
AFP

Miami, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que entiende el “gran problema” que el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, tiene con Haití y apoyó el despliegue militar dispuesto por su aliado para rescatar a cuatro soldados salvadoreños que desaparecieron cerca de Puerto Príncipe tras una emboscada armada.

Bukele envió en una semana a más de 2.000 militares y movilizó blindados y helicópteros en apoyo a la supuesta acción de rescate.

Los soldados, miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF por sus siglas en inglés), misión apoyada por la ONU, desaparecieron el 18 de octubre cuando bandas armadas atacaron el vehículo blindado en el que regresaban a su base en las afueras de la capital haitiana.