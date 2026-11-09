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El Mundo

Detenido un bombero con permiso de circulación falso cerca del escenario para recibir al papa León XIV en Palermo

El sujeto viajaba en una motocicleta con placa oficial falsa y portaba cuatro equipos de comunicación; además presentó una credencial falsa de Enlace Vaticano

El papa León XIV saluda a la multitud desde el balcón principal de la basílica de Santa María la Mayor, después de un servicio de oración, en Roma, el 25 de mayo de 2025. (Foto de Andreas SOLARO / AFP)
La Policía arrestó a un bombero de 25 años con pases falsificados cerca del escenario del papa León XIV. ANDREAS SOLARO
La Nación / Argentina / GDA