Detenido un bombero con permiso de circulación falso cerca del escenario para recibir al papa León XIV en Palermo

La Policía de la Ciudad en Argentina arrestó a un bombero voluntario de 25 años en las inmediaciones del escenario instalado para los actos del papa León XIV en Palermo Argentina.

El hecho ocurrió el domingo cerca de las 11:30 a. m. (hora de Argentina) Oficiales de la Policía de la Ciudad interceptaron al conductor en el cruce de la calle John F. Kennedy y la avenida del Libertador. Este punto queda cerca de la Embajada de los Estados Unidos y del escenario central. Fuentes de la Policía Federal Argentina (PFA) informaron del procedimiento a este diario.

El papa León XIV lleva a cabo una gira por Latinoamérica. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)

El hombre viajaba en una motocicleta Kawasaki y afrontó un control de identificación. En ese momento exhibió documentación falsa. También mostró una autorización fraudulenta para circular por el perímetro restringido.

El individuo declaró su pertenencia al cuerpo de bomberos voluntarios de Vuelta de Rocha, en el barrio de La Boca. La placa de la motocicleta simulaba pertenecer a un vehículo oficial. El vehículo portaba cuatro equipos de comunicación.

Otras fuentes policiales agregaron que el sujeto intentó eludir el control con la afirmación de que laboraba como periodista. Los agentes le decomisaron una credencial falsa con la leyenda Enlace Vaticano.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Tomás Natenzon. El detenido registra domicilio en la avenida Santa Fe al 3.900, en el barrio de Palermo.

La jueza María Servini, a cargo del Juzgado Federal N.° 1, ordenó la detención incomunicada de Natenzon. La causa incluye los presuntos delitos de falsificación de documento público e intimidación pública.También dispuso el decomiso de la motocicleta y la participación de la División Antiterrorista de la PFA.

La Policía ejecutó un allanamiento judicial en la vivienda del sospechoso. Natenzon reside en esa propiedad junto con su madre.

El plan de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires por la visita del papa León XIV comprende un despliegue sin precedentes. El dispositivo reúne a más de 19.000 funcionarios entre policías, médicos y agentes de tránsito. La coordinación recae en el Gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El esquema de resguardo directo contempla tres anillos concéntricos. La custodia inmediata del Pontífice corresponde a la Guardia Suiza, la Gendarmería Vaticana y personal de Asuntos Internacionales de la Policía Federal.

En el segundo perímetro actúan fuerzas federales como la Gendarmería Nacional y la Prefectura. El último cerco concentra a 16.680 funcionarios locales: más de 15.000 policías en patrullaje urbano, 700 cadetes y 450 agentes de prevención.