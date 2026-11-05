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El Mundo

Detenido a hijo de expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram por supuestos vínculos con el narco

Jacobo Bucaram fue arrestado en Guayaquil con otras dos personas en operación regional con participación de agencia antidrogas DEA

Jacobo Bucaram, quien tiene Notificación Roja de Interpol y es requerido por la justicia de Estados Unidos, será enviado a ese país conforme al proceso correspondiente.
Jacobo Bucaram, quien tiene Notificación Roja de Interpol y es requerido por la justicia de Estados Unidos, será enviado a ese país conforme al proceso correspondiente. Policía Nacional en Guayaquil
AFP

Quito. Las autoridades de Ecuador y Panamá detuvieron a cinco personas, entre ellas Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, informó el miércoles el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg.

La operación regional contó con la colaboración de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), según el jerarca.

Jacobo Bucaram fue arrestado en Guayaquil, en el suroeste de Ecuador, junto a otras dos personas. Las autoridades panameñas detuvieron a otros dos sospechosos.