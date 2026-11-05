Detenido a hijo de expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram por supuestos vínculos con el narco

Quito. Las autoridades de Ecuador y Panamá detuvieron a cinco personas, entre ellas Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, informó el miércoles el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg.

La operación regional contó con la colaboración de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), según el jerarca.

Jacobo Bucaram fue arrestado en Guayaquil, en el suroeste de Ecuador, junto a otras dos personas. Las autoridades panameñas detuvieron a otros dos sospechosos.

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