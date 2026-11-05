Detenido a hijo de expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram por supuestos vínculos con el narco

Quito. Las autoridades de Ecuador y Panamá detuvieron a cinco personas, entre ellas Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, informó el miércoles el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg.
La operación regional contó con la colaboración de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), según el jerarca.
Jacobo Bucaram fue arrestado en Guayaquil, en el suroeste de Ecuador, junto a otras dos personas. Las autoridades panameñas detuvieron a otros dos sospechosos.
“Los cinco ciudadanos registran notificación Roja de Interpol y son requeridos por las autoridades de los Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico”, indicó Reimberg en una publicación en su cuenta de la red social X.
El ministro añadió que la operación permitió poner a los detenidos a disposición de las autoridades competentes, en el marco de los respectivos procesos de extradición hacia Estados Unidos.
El expresidente Abdalá Bucaram rechazó los señalamientos contra su hijo y calificó de “infames” las acusaciones. Además, atribuyó la detención al “odio político”, según un mensaje difundido en X.
Antecedentes judiciales
La detención se produce después de otros señalamientos contra el exmandatario y su hijo en Ecuador.
En setiembre, la justicia ecuatoriana condenó en primera instancia a Abdalá Bucaram y a Jacobo Bucaram por la venta irregular de pruebas para detectar la covid-19 durante la pandemia.
Además, en 2022, el Gobierno de Estados Unidos declaró no elegibles para ingresar a ese país al expresidente, a su esposa y a tres de sus hijos, debido a su presunta participación en actos significativos de corrupción.
La detención de Jacobo Bucaram se enmarca ahora en un procedimiento de extradición solicitado por las autoridades estadounidenses, según la información divulgada por el ministro del Interior de Ecuador.