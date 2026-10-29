Derrumbe en ‘chimeneas de hada’ de Capadocia deja tres muertos en zona turística de Turquía

Estambul, Turquía. Un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias causó el derrumbe de una formación rocosa en la región turca de Capadocia —declarada Patrimonio de la Humanidad por la Uneso—, lo que elevó a tres el número de fallecidos, informaron las autoridades locales.

La región de Capadocia, en Turquía, es un imán para turistas de todo el mundo. Alberga formaciones rocosas cónicas conocidas como “chimeneas de hadas”, creadas por la antigua actividad volcánica.

“Según los primeros informes, dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas en el incidente”, señaló el ministro de Justicia, Akin Gurlek, a través de la red social X (antes Twitter).

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