Derrumbe en ‘chimeneas de hada’ de Capadocia deja tres muertos en zona turística de Turquía

Estambul, Turquía. Un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias causó el derrumbe de una formación rocosa en la región turca de Capadocia —declarada Patrimonio de la Humanidad por la Uneso—, lo que elevó a tres el número de fallecidos, informaron las autoridades locales.
La región de Capadocia, en Turquía, es un imán para turistas de todo el mundo. Alberga formaciones rocosas cónicas conocidas como “chimeneas de hadas”, creadas por la antigua actividad volcánica.
“Según los primeros informes, dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas en el incidente”, señaló el ministro de Justicia, Akin Gurlek, a través de la red social X (antes Twitter).
Los equipos de rescate recuperaron otro cuerpo de entre los escombros, elevando la cifra de fallecidos a tres, indicó el gobernador de Nevşehir, Huseyin Kok.
Por el momento, se desconoce la nacionalidad de las víctimas mortales.
“Los equipos de búsqueda y rescate continúan con operaciones intensivas y coordinadas para localizar a cualquier otra persona que pudiera haber quedado atrapada bajo los escombros”, afirmó el ministro.
Imágenes de televisión mostraron maquinaria pesada removiendo los escombros, mientras los equipos de rescate se concentraban en el lugar para intentar recuperar a las personas afectadas.
Excavadoras y personal de rescate trabajaron durante toda la noche en la zona, utilizando potentes focos de iluminación mientras proseguían las labores de búsqueda.
El suceso ocurrió a las 3:15 p. m. hora local (12:15 GMT), cuando un deslizamiento de tierra provocó un desprendimiento rocoso en la localidad de Göreme, cerca del museo al aire libre, explicó el gobernador local, Huseyin Kok.
Tras el derrumbe, la zona fue cerrada al público, según los informes.
Testigos presenciales relataron haber escuchado un fuerte estruendo cuando la formación rocosa, situada cerca de un aparcamiento, se desplomó, levantando una enorme nube de polvo.
🔴 #AHORA | Varios muertos y heridos tras el derrumbe de una formación rocosa en un popular destino turístico de Capadocia, Turquía, según informan medios locales. pic.twitter.com/KC883TOnJE
El Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía ha puesto en marcha trabajos de restauración en la región con el fin de preservar estas frágiles formaciones rocosas frente a los daños derivados del clima, la erosión natural y la actividad humana.
En 2024, se registró otro desprendimiento rocoso en Capadocia, aunque en aquella ocasión no hubo que lamentar víctimas mortales ni heridos.
El Parque Nacional de Göreme y los sitios rocosos de Capadocia, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Uneso en 1985, constituyen “un paisaje de armonía que combina la interacción y los asentamientos humanos con espectaculares formaciones naturales”, según la agencia de la ONU.
Algunos de estos conos y pilares han sufrido daños a causa de terremotos; no obstante, se considera que se trata de un fenómeno natural. “Se ha informado de un uso excesivo por parte de los turistas y de algunos actos de vandalismo, además de la introducción de estructuras incompatibles”, señala el sitio web.
La región de Capadocia alberga también ciudades subterráneas excavadas en la roca e iglesias cristianas primitivas.
En 2025, cerca de 4,5 millones de turistas, tanto nacionales como extranjeros, visitaron la región, según cifras del Ministerio de Turismo.
Los paseos en globo aerostático en Capadocia constituyen una industria próspera, en la que decenas de globos surcan los cielos durante las mañanas despejadas. Sin embargo, han surgido preocupaciones en torno a la seguridad tras una serie de accidentes.