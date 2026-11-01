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El Mundo

Deportaciones del ICE: Estados Unidos ha expulsado casi medio millón de ciudadanos de seis países de América Latina

Tras el regreso de Donald Trump al poder en el 2025, el ritmo mensual de deportaciones y salidas voluntarias de latinoamericanos se disparó

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que si hay un derecho absoluto es vivir en la patria de uno.
Seis nacionalidades latinoamericanas concentran casi medio millón de salidas en una base de datos de arrestos y detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de ese país.
Juan Fernando Lara Salas

Estados Unidos expulsó casi medio millón de ciudadanos de seis países de Latinoamérica entre octubre del 2022 y agosto del 2026, pero la gran mayoría de estas salidas, el 76% (casi 370.000), se produjo con el impulso que la administración de Donald Trump le dio al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a partir de enero del 2025.

Los países son México, Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador y Nicaragua.

Por deportaciones y retiros voluntarios, estas naciones suman en conjunto 486.472 de las 554.007 salidas de personas de Latinoamérica y el Caribe (32 países) de territorio estadounidense. La cifra representa el 87,8%.