Deportaciones del ICE: Estados Unidos ha expulsado casi medio millón de ciudadanos de seis países de América Latina

Estados Unidos expulsó casi medio millón de ciudadanos de seis países de Latinoamérica entre octubre del 2022 y agosto del 2026, pero la gran mayoría de estas salidas, el 76% (casi 370.000), se produjo con el impulso que la administración de Donald Trump le dio al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a partir de enero del 2025.

Los países son México, Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador y Nicaragua.

Por deportaciones y retiros voluntarios, estas naciones suman en conjunto 486.472 de las 554.007 salidas de personas de Latinoamérica y el Caribe (32 países) de territorio estadounidense. La cifra representa el 87,8%.

A su vez, esta treintena de países americanos representa el 62% de la totalidad de salidas documentadas por Deportation Data Project, una iniciativa de la Universidad de California en Berkeley y de la UCLA, con información obtenida de agencias gubernamentales de EE. UU.

En ese portal aparecen 886.369 registros de migrantes de todas las nacionalidades del planeta, recopilados entre el 1.º de octubre del 2022 y el 6 de agosto de este año.

Y las seis nacionalidades antes mencionadas (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, México y Venezuela) suman, en conjunto, el 75% de esos reportes (667.748).

Deportación o salida voluntaria

ICE registra una salida desde Estados Unidos por dos razones: por una deportación (remoción formal) o por una salida voluntaria, luego de que la persona fue detenida en un control migratorio.

En el periodo de análisis —octubre del 2022 y los primeros días de agosto del 2026— hubo 405.544 deportaciones (73,2%), y 148.463 salidas voluntarias o retiros (26,8%).

La distinción importa porque el peso varía según nacionalidad:

Salvadoreños: 83,9% por deportación y 16,1% por salida voluntaria.

83,9% por deportación y 16,1% por salida voluntaria. Hondureños: 81,3% por deportación y 18,7% por salida voluntaria.

81,3% por deportación y 18,7% por salida voluntaria. Nicaragüenses: 75,9% por deportación y 24,1% por salida voluntaria.

75,9% por deportación y 24,1% por salida voluntaria. Guatemaltecos: 73,3% por deportación y 26,7% por salida voluntaria.

73,3% por deportación y 26,7% por salida voluntaria. Venezolanos: 73,1% por deportación y 26,9% por salida voluntaria.

73,1% por deportación y 26,9% por salida voluntaria. Mexicanos: 69,3% por deportación y 30,7% por salida voluntaria.

Repunte tras regreso de Trump al poder

En cuanto a salidas en general, ya sea por deportación o de manera voluntaria:

México: 263.550 salidas (47,6%)

263.550 salidas (47,6%) Guatemala: 83.754 (15,1%)

83.754 (15,1%) Honduras: 68.339 (12,3%)

68.339 (12,3%) Venezuela : 26.794 salidas (4,8%)

: 26.794 salidas (4,8%) El Salvador: 25.495 (4,6%)

25.495 (4,6%) Nicaragua: 18.540 (3,3%)

18.540 (3,3%) Otras 26 nacionalidades: 67.535 (12,2%)

La información permite además advertir cambios en el ritmo de salidas entre dos períodos puntuales.

El primero va de octubre del 2022 al 19 de enero del 2025. En ese lapso de dos años y casi cuatro meses hubo 296.132 episodios.

El segundo periodo va del 20 de enero del 2025, con el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump en Estados Unidos, al 6 de agosto anterior, solo año y seis meses y concentra la mayoría de remociones: 527.982 , casi el doble que el primer lapso.

Como los períodos tienen distinta duración, el promedio mensual de registros muestra un visible repunte.

De 10.705 arrestos al mes se pasó a 28.494: 2,66 veces más al regresar Trump a la Casa Blanca.

Junio y julio anteriores fueron los meses con más arrestos de toda la serie, con 39.946 y 45.243, respectivamente. Fueron también los dos meses más altos para México, Guatemala, Honduras y El Salvador, y julio fue el mes con más arrestos de venezolanos.

Alza dispareja

El aumento no fue parejo. Los arrestos mensuales variaron, según el país, de previo y a posteriori del regreso de Trump a la Casa Blanca:

Guatemala: De 938 a 4.346, 4,6 veces más.

De 938 a 4.346, 4,6 veces más. México: De 3.549 a 12.446, 3,5 veces más

De 3.549 a 12.446, 3,5 veces más Honduras: De 977 a 3.293, 3,4 veces más

De 977 a 3.293, 3,4 veces más El Salvador: De 406 a 1.347, 3,3 veces más.

De 406 a 1.347, 3,3 veces más. Venezuela: De 841 a 1.948, 2,3 veces más.

De 841 a 1.948, 2,3 veces más. Nicaragua: De 1.137 a 940, bajaron un 17%.

En el caso de la vecina Nicaragua, que fue la única que bajó, sus meses de mayor número de arrestos fueron enero y febrero del 2023, y aun así es una de las seis nacionalidades con más salidas.

En cuanto a las salidas registradas por ICE, pasaron de 4.671 al mes a 22.860, unas 4,9 veces más.

Mientras, las deportaciones formales se multiplicaron por 3,6, al subir, en promedio al mes, de 4.305 a 15.413.

Las salidas voluntarias o retiros, por su parte, crecieron mucho más, unas 20 veces: de unas 366 a 7.447 al mes, en promedio. Pasaron de equivaler el 7,8% de las salidas al 32,6%.

El mes con más salidas fue julio pasado, con 31.983, de las cuales 13.099 fueron voluntarias.