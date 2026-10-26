Demócratas publican reporte con nueva información que vincularía a Trump con Epstein

Washington, Estados Unidos. Legisladores demócratas pidieron el lunes el nombramiento de un fiscal especial para investigar los vínculos del presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, a ocho días de las cruciales elecciones de mitad de mandato.

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE. UU. publicó el lunes 26 de octubre un informe de 53 páginas titulado “Tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey”, cita textual encontrada en correspondencia enviada por Trump.

El documento incluye testimonios y detalles de 11 mujeres, cinco de las cuales —Beatrice Keul, Stacey Williams, Jill Harth, Katie Johnson y una Jane Doe (anónima)— acusan directamente a Trump de violación o agresión sexual en presencia de Epstein.

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