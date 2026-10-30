Demócratas piden explicaciones a Marco Rubio por huida de Bolsonaro a Estados Unidos

Washington, Estados Unidos. Congresistas demócratas han pedido explicaciones al secretario de Estado, Marco Rubio, por la ayuda para facilitar la huida a Estados Unidos del excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, según una carta difundida este viernes por una de las firmantes, la representante Sydney Kamlager-Dove.

“La cuestión central es sencilla: ¿ayudó el Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos en Brasil o cualquier otra agencia del Gobierno estadounidense al senador Bolsonaro a viajar a Estados Unidos o a entrar en el país, pese a la supuesta restricción judicial brasileña que le impedía salir de Brasil?” pregunta la misiva.

Flávio Bolsonaro abandonó Brasil con su familia después de la derrota electoral, pese a una orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero.

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